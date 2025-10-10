Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Una dintre avertizări, în vigoare sâmbătă între orele 5.00 și 23.00 vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Aici, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

O altă avertizare vizează Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Aici, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Meteorologii anunță că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri și sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.