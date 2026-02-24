Jurnalul.ro › Ştiri › Vremea › Cod portocaliu de inundații pe râuri în Caraș-Severin: sunt posibile viituri Cod portocaliu de inundații pe râuri în Caraș-Severin: sunt posibile viituri

Sursa foto: Jurnalul/Avertizarea este valabilă de marți de la ora 16 până miercuri, la ora 9

Institutul Național de Hidrorologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod portocaliu de inundații pentru râul Timiș, județul Caraș-Severin, fiind posibil viituri.