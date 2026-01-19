Ger în toată România. A fost convocat Comandamentul Energetic Național

Comandamentul se va reuni luni de la ora 14.00 la sediul Dispecerului Energetic Național, a anunțat Ministerul Energiei.

Convocarea are loc în contextul avertizărilor de ger emise de meteorologi.

Astfel, luni, între orele 10.00 și 20.00, este în vigoare o avertizare Cod galben de temperaturi scăzute. Conform acesteia, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în medie, cu 7-9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

De luni seara până marți dimineața, toată țara se va afla sub avertizare Cod galben. Vremea va fi geroasă, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Totodată, până joi dimineața, este în vigoare în toată țara o informare meteorologică de vreme deosebit de rece. Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.



(sursa: Mediafax)