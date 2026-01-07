Avertisment Infotrafic: Vizibilitate redusă din cauza ceții dense pe drumuri din opt județe

Se circulă miercuri seara în condiții de ceață densă pe majoritatea drumurilor din județele Argeș, Constanța, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt și Galați.

Conform polițiștilor, vizibilitatea în trafic este redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri.

De asemenea, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului.

Polițiștii recomandă șoferilor să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții.

(sursa: Mediafax)