Meteo București: Ninsori slabe și intensificări ale vântului

Luni vremea se va răci, cu temperaturi maxime de 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî până la -6 sau -4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, temporare. Vântul va sufla cu viteză de până la 45 km/h.

Marți temperaturile vor rămâne scăzute cu maxime de aproximativ 1 grad și minime cuprinse între -2 și 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe, iar vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 09 februarie, ora 10 - 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii”, se mai arată în informarea emisă de ANM.

(sursa: Mediafax)