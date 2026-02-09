Meteo București: Ninsori slabe și intensificări ale vântului

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   11:05
Sursa foto: Hepta/Iarna se prelungește pentru bucureșteni

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru București valabilă de luni până miercuri. Aceasta anunță o răcire semnificativă a vremii, ninsori slabe și intensificări temporare ale vântului.

Luni vremea se va răci, cu temperaturi maxime de 0 grade Celsius, iar minima nopții va coborî până la -6 sau -4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, temporare. Vântul va sufla cu viteză de până la 45 km/h.

Marți temperaturile vor rămâne scăzute cu maxime de aproximativ 1 grad și minime cuprinse între -2 și 0 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe, iar vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 09 februarie, ora 10 - 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii”, se mai arată în informarea emisă de ANM.

(sursa: Mediafax)

