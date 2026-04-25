Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vreme neobișnuită în Capitală: Rafale de vânt și atmosferă de vară cu 25°C

Vreme neobișnuită în Capitală: Rafale de vânt și atmosferă de vară cu 25°C

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   12:20
Vreme neobișnuită în Capitală: Rafale de vânt și atmosferă de vară cu 25°C
Rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o prognoză specială pentru Capitală, potrivit căreia maximele vor ajunge la 25 de grade, însă va fi în vigoare o avertizare Cod galben de vânt puternic.

Conform prognozei pentru intervalul 26 aprilie, ora 09:00 - 27 aprilie, ora 09:00, vremea în București va fi predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor atinge 24-25 de grade Celsius, minime de 5-6 grade și cer mai mult senin.

Totuși, vântul se va intensifica, cu rafale ce vor atinge viteze de 50–55 km/h.

„În intervalul 26 aprilie, ora 09 - 26 aprilie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului”, se arată în prognoză emisă de ANM.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
