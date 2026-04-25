Vreme neobișnuită în Capitală: Rafale de vânt și atmosferă de vară cu 25°C

Conform prognozei pentru intervalul 26 aprilie, ora 09:00 - 27 aprilie, ora 09:00, vremea în București va fi predominant frumoasă. Temperaturile maxime vor atinge 24-25 de grade Celsius, minime de 5-6 grade și cer mai mult senin.

Totuși, vântul se va intensifica, cu rafale ce vor atinge viteze de 50–55 km/h.

„În intervalul 26 aprilie, ora 09 - 26 aprilie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului”, se arată în prognoză emisă de ANM.

