x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Prognoza pentru luna noiembrie și cum va fi vremea pe 1 Decembrie

Prognoza pentru luna noiembrie și cum va fi vremea pe 1 Decembrie

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   10:45
Prognoza pentru luna noiembrie și cum va fi vremea pe 1 Decembrie
Sursa foto: Hepta/toamna

Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, respectiv perioada 3 noiembrie - 1 decembrie.

3 - 10 noiembrie
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

10 - 17 noiembrie
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

17 - 24 noiembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

24 noiembrie - 1 decembrie
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: prognoza noiembrie meteorologi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri