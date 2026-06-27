România, lovită de un val de foc istoric: 3 zile de cod roșu și apoi furtuni violente cu grindină și vijelii

România sub cod roșu: 3 zile de caniculă extremă urmate de furtuni violente

România traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din ultimele decenii, cu trei zile consecutive de cod roșu de temperaturi extreme între 28 și 30 iunie. Specialiștii avertizează că valul de căldură va fi urmat de furtuni puternice, pe fondul unui contrast violent între masele de aer cald și rece, fenomen care poate genera fenomene meteo extreme.

Cod roșu de caniculă timp de trei zile consecutive – un record pentru final de iunie

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a avertizat că România se confruntă cu un episod meteorologic fără precedent pentru această perioadă a anului.

„Vorbim și în zona țării noastre despre un record pentru un final de lună iunie, ținând cont de faptul că 3 zile consecutive, respectiv 28, 29 și 30 iunie, va fi în vigoare un cod roșu privind temperaturile deosebit de ridicate, nopțile tropicale și disconfortul termic deosebit de accentuat”, a declarat aceasta la Antena 3 CNN.

Avertizarea vizează inițial regiunile Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, urmând ca începând cu 29 iunie, valul de căldură să se extindă aproape pe întreg teritoriul țării, cu excepția unor zone din sud-est.

Temperaturi extreme: până la 41°C la umbră și disconfort termic sever

Meteorologii anunță valori termice deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 35 și 41°C la umbră. Nopțile tropicale vor menține disconfortul ridicat, cu temperaturi minime între 17 și 25°C.

Indicele de disconfort termic va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un stres termic semnificativ pentru populație, în special pentru vârstnici, copii și persoanele cu afecțiuni cronice.

„Este posibil să ne apropiem de 45°C la nivelul temperaturilor resimțite în acest val de căldură”, a avertizat șefa ANM.

Recorduri climatice în pericol în toată Europa de Est

Specialiștii avertizează că acest episod ar putea aduce valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în mai multe regiuni europene.

„Este posibil, având în vedere temperaturile estimate în acest interval, ca acestea să fie comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în multe zone (din Europa – n.r.)”, a mai spus Elena Mateescu.

De la caniculă la furtuni violente: schimb brusc de mase de aer

După valul de căldură extremă, meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii începând din seara zilei de marți.

Contrastul dintre aerul fierbinte acumulat și pătrunderea aerului rece va declanșa fenomene atmosferice violente, în special în zonele montane și de deal.

„Atunci când vorbim despre schimbul de mase de aer cald și rece – pentru că, mai ales după acest episod, temperaturile vor scădea cu mai mult de 10-15°C – cu siguranță fenomenele meteorologice specifice acestor condiții vor putea fi unele extreme. Mă refer și la vijelii, căderi de grindină sau cantități însemnate de precipitații pe secvențe scurte de timp, care pot să genereze situații de natură hidrologică”, a explicat Elena Mateescu.

Răcire bruscă după valul de foc

După acest episod extrem, temperaturile vor scădea semnificativ, cu diferențe de până la 10–15°C, însă tranziția va fi bruscă și instabilă, crescând riscul de fenomene meteo periculoase.