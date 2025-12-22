România se pregătește de ninsori de Crăciun: ANM anunță unde va ninge și temperaturile

România, între anticiclon și ciclon: unde va ninge de Crăciun

România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada sărbătorilor: un anticiclon azoric, care aduce aer rece polar, și un ciclon mediteranean, responsabil pentru precipitații extinse. Meteorologii ANM anunță ninsori în Moldova și la munte, iar în restul țării ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.

Până în Ajunul Crăciunului, Europa va fi afectată de o circulație de blocaj, creată de un anticiclon scandinav puternic și de intensificarea activității ciclonice din zona Mării Mediterane. România se va afla la limita dintre aerul rece polar venit din est și nord-est și aerul cald și umed adus de ciclonul mediteranean, favorabil precipitațiilor.

Prognoza precipitațiilor:

24 decembrie, ora 08:00 – 25 decembrie, ora 08:00: ninsoare predominantă în Moldova și zonele montane, cu depunere de strat de zăpadă. Cantitățile cele mai mari vor fi în Carpații Meridionali și de Curbură, 15–20 l/mp.

În restul țării, la început va ploua, dar ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea continentală.

25 decembrie: presiunea ridicată va restrânge precipitațiile predominant la munte și sud-vest.

26 decembrie: vremea se va ameliora, cerul va fi mai mult senin, fără precipitații.

Regimul termic:

Est și sud: temperaturi sub media climatologică, negative chiar și ziua.

Vest și centru: temperaturi apropiate sau ușor peste normal, protejate de aerul rece de Carpați.

Vântul: intensificări de 45–50 km/h în sud și sud-est, cu ninsori viscolite posibile în sudul Moldovei, Muntenia și Oltenia.

Capitala:

24 decembrie: vreme închisă, ploi temporare; noaptea ploile se transformă în ninsoare.

25 decembrie: cer noros, posibil ninsori slabe dimineața; temperaturi între -1°C și -6…-4°C; vânt moderat, rafale până la 50 km/h.

Ultima ninsoare de Crăciun în București a fost înregistrată pe 26 decembrie 2016, iar ultimul strat de zăpadă de 2 cm a căzut pe 24 decembrie 2018.

Mediafax