Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit

Taylor Swift și Travis Kelce, unul dintre cele mai urmărite cupluri din lume, au confirmat logodna printr-o serie de cinci fotografii publicate pe Instagram.

Postarea, însoțită de mesajul „Your English teacher and your gym teacher are getting married” („Profesoara voastră de engleză și profesorul vostru de sport se căsătoresc”), a stârnit entuziasmul milioanelor de fani, în special al comunității „Swifties”.

Relația dintre superstarul muzical și sportivul de la Kansas City Chiefs a început în urmă cu doi ani și a devenit rapid un fenomen mediatic global, potrivit AP.

Swift a fost adesea surprinsă în tribune la meciurile lui Kelce, iar jucătorul a fost văzut dansând la concertele din turneul „Eras”, care a doborât recorduri în întreaga lume.

(sursa: Mediafax)