Un val de aer polar lovește România: Ninsori abundente și temperaturi de până la -15 grade Celsius

Acesta traversează Europa de Est și afecează direct teritoriul țării noastre, determinând o scădere accentuată a temperaturilor, ninsori și intensificări ale vântului.

Pe măsură ce avansează spre bazinul Mării Negre, anticiclonul mobil va genera temperaturi negative în majoritatea regiunilor și condiții de iarnă severă.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, spune că răcirea vremii va fi resimțită la nivel național, cu temperaturi minime care pot coborî până la -15 grade Celsius, inclusiv în Capitală.

Ninsori și polei

ANM a emis o informare meteorologică valabilă până marți, ora 20:00. În acest interval sunt prognozate ninsori, depuneri de polei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Începând de luni seara și până marți, aria precipitațiilor se va extinde către Oltenia, Banat, restul Transilvaniei și zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi, local, de 5–10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul țării pot ajunge la 15 l/mp. Stratul de zăpadă va avea grosimi de 5–10 cm, iar la munte va depăși, în general, 15 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va sufla cu putere în sud-vestul, sudul și estul țării, cu rafale de 45–50 km/h. La munte, în special în Munții Banatului și la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Ger în regiunile extracarpatice

Vremea va fi deosebit de rece în regiunile extracarpatice, cu nopți geroase în Moldova și estul Transilvaniei, în special în noaptea de luni spre marți. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, iar cele minime vor coborî, în general, între -15 și -5 grade.

De luni, vremea se răcește semnificativ și în Capitală. Va ninge slab, iar vântul va avea intensificări temporare. Temperaturile maxime vor coborî până la -1…0 grade, iar cele minime la -6…-4 grade. Marți, cerul va rămâne noros, cu o temperatură maximă de aproximativ 2 grade Celsius, notează stiripesurse.ro.