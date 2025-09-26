x close
Vreme rece în Capitală. Temperaturile coboară la 17 grade

de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   10:36
Vremea se menține rece în Capitală. Temperaturile coboară la 17 grade, iar sâmbătă urcă la 21.

Conform prognozei speciale pentru Capitală, vineri vremea va fi rece pentru această dată.

Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 17...19 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Sâmbătă, vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: vreme rece capitala termometre
