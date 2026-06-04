Vijeliile, grindina și ploile torențiale lovesc România

Joi, în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Primul Cod galben anunță, de asemenea, că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cel de-al doilea Cod valabil va fi în vigoare vineri, între orele 12 - 23. În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri vor fi vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.

(sursa: Mediafax)