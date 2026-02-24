Vremea se încălzește odată cu venirea primăverii

În ultima săptămână de iarnă și primele două zile din martie, în perioada 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile nordice, dar și deficitar în cele sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval

În săptămâna 2 – 9 martie temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Pentru săptămâna 9 – 16 martie, meteorologii anunță că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

În săptămâna 16– 23 martie mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

(sursa: Mediafax)