10 țări unde populația are cel mai ridicat coeficient de inteligență din lume

Un IQ este scăzut dacă are un scor de 70 de puncte sau mai scăzut. Un rezultat mic, susținut și de alți indicatori, arată faptul că o persoană are o dizabilitate intelectuală. Totodată, cineva este considerat un geniu dacă are un scor mai mare de 140 de puncte.

The World Population Review a compilat liste de IQ, pe baza unora dintre cele mai cunoscute și mai mediatizate cercetări din lume. Acest studiu a fost realizat de un psihologul britanic Richard Lynn.

Conform acestei liste, circa 68% dintre oamenii din întreaga lume au un IQ între 85 - 115 puncte.

Iată lista cu 10 țări unde populația are cele mai mari scoruri IQ, așa că se spune că sunt cei mai deștepți oameni din lume:

1. Japonia - 106,48

2. Taiwan - 106,47

3. Singapore - 105,89

4. Hong Kong - 105.37

5. China - 104.1

6. Coreea de Sud - 102.35

7. Belarus - 101,6

8. Finlanda - 101,2

9. Liechtenstein - 101.07

10. Germania și Țările de Jos - 100,74

Scorul IQ este o măsură a inteligenței intelectuale. Scorurile IQ sunt influențate de calitatea educației și a resurselor disponibile în zona în care locuiește o persoană, notează temp.co.