7 semne că pisica ta suferă de singurătate

Deoarece pisicile sunt independente prin natura lor, nevoile lor emoționale pot trece uneori neobservate sau pot fi înțelese greșit. Experții spun că există modalități de a înțelege emoțiile și comportamentele pisicilor.

Este astfel posibil ca pisica ta să se simtă izolată și singură. Semnele că pisica ta este singură sunt greu de observat. Dar când le recunoști, poți lua măsuri pentru a-ți ajuta pisica să se simtă cât mai bine.

1. Vrea mereu atenție

O pisică de interior care se confruntă cu singurătatea va căuta adesea atenție constantă. Pisicile se pot întinde și se pot agăța de oameni sau de alte animale de companie din casă, în încercarea de a-și satisface nevoia de companie. Este normal ca pisicile afectuoase să te urmeze din cameră în cameră în casă, să stea în poala ta când ești așezat și să doarmă în patul tău.

Cu toate acestea, stăpânii de animale de companie ar trebui să fie atenți la schimbările în comportamentul pisicilor. Când însă dorința ei de afecțiune devine excesivă sau crește brusc, poate fi un semn de anxietate sau singurătate.

Pentru a ajuta la reducerea dorinței sale excesive de atenție, cauzate de singurătate sau anxietate, începe prin a crea rutine blânde de dezvoltare a independenței. Încurajează-ți pisica să petreacă perioade scurte singură cu activități antrenante, cum ar fi puzzle, jucării cu recompense sau stinghii la fereastră, pentru a ajuta la reducerea comportamentului de căutare a atenției la pisicile de interior. Creșterea timpului de joacă structurat zilnic poate ajuta, de asemenea.

2. Accidente în afara litierei

Spre deosebire de omologii lor canini, pisicile sănătoase sunt adesea rapide în ceea ce privește asigurarea igienei. Prin urmare, dacă pisica ta începe să-și facă nevoile sau să urineze în afara litierei, acesta poate fi un semnal că ceva nu este în regulă și ar putea fi un semn că se simte singură. Însă este vital să nu tragem imediat această concluzie și să ducem pisica la veterinar pentru a vedea dacă există o problemă medicală. În absența unei cauze medicale, accidentele cu litiera sunt o modalitate prin care o pisică își exprimă nemulțumirea față de ceva din casă.

Totodată, pisicile au accidente din cauza schimbărilor din casă, cum ar fi comportamentul de intimidare din partea unui alt animal de companie. Dacă niciuna dintre acestea nu este valabilă, vrificați facă singurătatea ar putea fi motivul.

Dacă accidentele cu litiera se întâmplă din cauza singurătății sau a stresului emoțional al pisicii, scopul este de a ajuta pisica să se simtă mai sigură, stimulată și implicată social. Începeți prin a crește interacțiunea zilnică și timpul de conectare. Sesiunile de joacă mai constante, atenția blândă și rutinele previzibile pot ajuta la reducerea singurătății pisicilor și a comportamentului legat de anxietate.

3. Zgârierea mobilei

Un alt semn că pisica ta este singură poat fi zgârierea mobilei. Aceasta este un lucru normal, instinctiv și necesar pentru pisici însă nu toate zgârieturile sunt normale.

Pisicile zgârie în mod normal pentru a-și elimina straturile de păr de pe gheare și pentru a marca teritoriul. Totuși, pisicile care sunt supărate sau triste pot distruge în mod intenționat lucruri, inclusiv mobila, zgâriindu-le sau mușcând. Stăpânii pot observa acest lucru în cazuri extreme de singurătate.

Pentru a ajuta la reducerea zgârierii distructive la pisici, începeți prin a oferi modalități adecvate pentru acest comportament natural. Plasați mai multe stâlpi sau perne de zgâriat în casă, în special în zonele în care pisica ta are deja tendința de a zgâria mobila.

4.Vocalizare

Dacă te-ai întrebat în ultima vreme: „De ce miaună pisica mea mai mult?” sau „De ce este pisica mea mai vocală decât de obicei?”, aceasta ar putea fi un semn că se simte singură. Deoarece pisicile nu pot vorbi, cu siguranță pot scoate zgomote pentru a te anunța că au nevoie de puțină atenție. Uneori, vocalizarea excesivă este asociată cu singurătatea sau nefericirea. Pisicile care sunt supărate pot mieuna în orice moment al zilei sau pot fi excesiv de vocale, în special când proprietarul se întoarce acasă.

Pentru a ajuta la reducerea mieunatului excesiv la o pisică singură, începe prin a crește interacțiunea și jocul zilnic. Sesiunile de joc scurte și structurate, folosind jucării cu baghetă sau jocuri interactive pot ajuta la eliberarea energiei și la reducerea comportamentului vocal de căutare a atenției la pisicile de interior.

5. Lipsa poftei de mâncare

Pierderea poftei de mâncare la pisici poate fi uneori legată de singurătate, stres sau suferință emoțional, în special la pisicile de interior cărora le lipsește stimularea sau tovărășia. Atunci când pisicile se simt într-un anumit fel, acest lucru le poate afecta direct obiceiurile alimentare. Pisicile supărate, triste sau foarte singure pot deveni descurajate, afectându-le negativ pofta de mâncare. Acest lucru ar trebui interpretat în lumina a ceea ce este normal pentru pisica respectivă.

Pentru a ajuta o pisică singură sau stresată să-și recapete pofta de mâncare, începeți prin a crea un mediu de hrănire calm și liniștit. Reducerea zgomotului, a distragerilor și a activității casnice în timpul mesei poate ajuta la încurajarea consumului la pisicile care se confruntă cu anxietate sau schimbări de comportament.

6. Mănâncă mai mult

Pe de altă parte, singurătatea pisicilor se poate manifesta și ca o creștere a poftei de mâncare. În unele cazuri, suferința emoțională la pisici poate duce la supraalimentare ca comportament de adaptare, în special la pisicile de interior cărora le lipsește stimularea sau compania. Pisicile care sunt singure sau care jelesc pierderea unui tovarăș pot, de asemenea, să mănânce în exces. Acest lucru ar trebui interpretat în comparație cu ceea ce este normal pentru pisica respectivă.

Pentru a ajuta la gestionarea supraalimentării legate de stres la pisici, începeți prin introducerea unor rutine zilnice mai structurate. Hrănirea pisicii la ore constante și utilizarea meselor cu porții controlate pot ajuta la reglarea poftei de mâncare și la a o face să mănânce mai regulat.

7. Se joacă mai puțin

Pisicile sunt mai jucăușe decât credem. Un semn că pisica ta se simte singură este că refuză să se joace. De ce? Răspunsul poate fi legat de singurătatea, plictiseala sau suferința emoțională a pisicii. De fapt, atunci când o pisică de obicei activă nu se mai joacă, nu mai explorează sau nu interacționează, acest lucru poate semnala schimbări în bunăstarea sa emoțională sau o posibilă anxietate și o dispoziție proastă.

Pisicile care sunt triste, singure sau care jelesc pierderea unui tovarăș pot sta prin casă, în loc să se joace sau să exploreze. Se pot comporta ca și cum ar avea mai puțină energie decât de obicei.

Una dintre cele mai bune modalități de a ajuta la reducerea singurătății pisicilor este creșterea interacțiunii zilnice. Aceasta poate include sesiuni de joc structurate, utilizarea jucăriilor cu baghete sau introducerea puzzle-urilor pentru a oferi stimulare mentală pisicilor care locuiesc în casă. Aceste activități ajută la prevenirea plictiselii și susțin un comportament mai sănătos și îmbogățirea stării pisicilor, notează paradepets.com.

