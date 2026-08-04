Aplauzi când aterizează avionul? Iată ce spun experții în etichetă

Dar acest gest, aparent inofensiv, ascunde mai multe nuanțe decât pare la prima vedere: e vorba, de fapt, de tact cultural, context și o bună înțelegere a circumstanțelor, spun specialiștii în etichetă.

De unde vine obiceiul

Aplauzele la aterizare nu sunt un fenomen nou. Cercetările site-ului Mic.com au identificat prima mențiune documentată a acestui obicei încă din 1948, când un ziar american relata cum toți pasagerii au aplaudat după aterizarea reușită a unui avion. Explicația e simplă: e o expresie a ușurării de a simți din nou pământul sub picioare, după ore petrecute la 10.000 de metri altitudine. În unele culturi — Filipine, Puerto Rico, Columbia sau Bulgaria — aplauzele la aterizare rămân un ritual obișnuit, aproape ca o primire triumfală. Obiceiul are rădăcini într-o epocă în care zborul era ceva exclusivist, iar aplauzele exprimau recunoștință pentru confort și eleganță, nu doar pentru siguranță.

De ce nu mai e considerat OK

În contextul aviației moderne, gestul poate deveni, de fapt, deranjant. Uneori aplauzele pot suna aproape sarcastic — mai ales după o aterizare dificilă sau o întârziere lungă. Și mai problematic este cazul aterizărilor forțate sau al situațiilor de urgență, unde orice formă de „sărbătoare" poate răni pasagerii care au trecut prin momente de stres real sau chiar teamă pentru viața lor. Curios, însă, tocmai aceste situații extreme par să genereze cele mai frecvente aplauze — un exemplu citat des este cel al unui zbor Southwest Airlines din 2011, în care un incident grav la bordul avionului a dus totuși la aplauze și îmbrățișări în momentul aterizării.

Mai există și un argument mai simplu: pilotarea în siguranță e, la urma urmei, meseria pilotului. Nimeni nu aplaudă un pompier pentru că a stins un incendiu sau un chelner pentru o notă de plată corectă — de ce am aplauda un pilot pentru că își face treaba?

Nu e universal acceptat

Un alt aspect de luat în calcul: aplauzele nu sunt privite la fel peste tot. Ce pare un gest cald într-o cultură poate fi considerat copilăresc sau chiar nepotrivit în alta. Actorul Lin-Manuel Miranda a scris pe rețelele sociale, într-un moment devenit celebru, că aplaudă la fiecare aterizare, la fel ca majoritatea portoricanilor, considerând gestul o mică sărbătorire a faptului că "am păcălit gravitația". În Marea Britanie, în schimb, un asemenea gest ar atrage mai degrabă priviri nedumerite. Regula de bază: dacă nu ești sigur cum să reacționezi, urmărește ce fac ceilalți din jurul tău.

Există și un motiv psihologic

Specialiștii vorbesc și despre fenomenul de „conformism social" — atunci când câțiva pasageri încep să aplaude, restul îi urmează aproape instinctiv, chiar fără să înțeleagă pe deplin motivația inițială. Este un comportament care se răspândește rapid, devenind aproape o normă socială la bordul avionului.

Când chiar are sens să aplauzi

Există momente în care aplauzele sunt nu doar acceptabile, ci aproape așteptate: dacă pilotul anunță că un pasager a acumulat un milion de mile parcurse, dacă un cuplu proaspăt căsătorit sărbătorește la bord sau dacă un comandant își încheie cariera cu ultimul zbor. Diferența esențială este că, în aceste cazuri, momentul de celebrare este clar marcat — nu vine din nervozitate, plictiseală sau bucurie spontană.

Cum arăți recunoștință, altfel

Dacă vrei totuși să apreciezi efortul echipajului, există opțiuni mai discrete și eficiente decât aplauzele. Cel mai simplu gest e respectarea instrucțiunilor de bază — strânge masa, ridică spătarul, oprește dispozitivele electronice — fără să fie nevoie să fii atenționat de trei ori. Un simplu „mulțumesc pentru zbor", spus cu contact vizual însoțitorului de bord sau pilotului la coborâre, contează mult mai mult decât aplauzele spontan, mai ales după un tur de serviciu de 12 ore. Iar dacă vrei să mergi mai departe, un mesaj de apreciere trimis companiei aeriene, cu numele membrului echipajului, rămâne un gest rar — majoritatea pasagerilor scriu doar reclamații.

Citelte și: Cum învingi jet lag-ul. Alimentele și băuturile care te ajută să te adaptezi mai repede după o călătorie lungă