Cum învingi jet lag-ul. Alimentele și băuturile care te ajută să te adaptezi mai repede după o călătorie lungă

Specialiștii spun însă că ceea ce mănânci și bei înainte, în timpul și după zbor poate face o diferență surprinzător de mare.

Jet lag-ul apare atunci când călătorești peste mai multe fusuri orare, iar ceasul biologic rămâne „setat” după ora de acasă. Rezultatul? Somn agitat, oboseală în timpul zilei, dureri de cap, lipsă de concentrare și, în multe cazuri, probleme digestive.

Deși nu poate fi evitat complet, există câteva trucuri simple care îl pot face mult mai ușor de suportat.

Începe pregătirea înainte să urci în avion

Specialiștii recomandă ca, dacă diferența de fus orar este mare, să începi să-ți modifici treptat programul de masă și de somn cu una-două zile înainte de plecare.

Corpul se adaptează mai ușor atunci când schimbările nu sunt bruște. Bea multă apă în timpul zborului

Aerul din cabină este foarte uscat și favorizează deshidratarea, iar aceasta accentuează senzația de oboseală.

De aceea, apa ar trebui să fie băutura principală pe tot parcursul călătoriei.

În schimb, medicii recomandă să eviți:

alcoolul;

excesul de cafea;

băuturile energizante.

Toate pot afecta somnul și pot accentua simptomele jet lag-ului.

Mănâncă după ora din țara în care mergi

Unul dintre cele mai eficiente trucuri este să începi să respecți programul de masă al destinației chiar din timpul zborului.

Dacă la destinație este dimineață, ia micul dejun, chiar dacă pentru corpul tău este încă noapte.

Experții spun că organismul își sincronizează mai repede ritmul biologic atunci când mesele sunt luate la orele locale.

Un studiu spune că micul dejun poate grăbi adaptarea

O cercetare publicată în 2023 a arătat că persoanele care au luat un mic dejun consistent și au sărit peste cină în primele trei zile după schimbarea fusului orar s-au adaptat mai rapid.

Specialiștii cred că primul aliment consumat dimineața este unul dintre semnalele care îi spun organismului că a început o nouă zi.

Ai grijă ce alegi din meniul de vacanță

În primele zile este recomandat să alegi alimente ușor de digerat. Porțiile mici sunt mai bine tolerate decât mesele foarte consistente, mai ales dacă ai deja balonare sau alte probleme digestive provocate de călătorie.

Mâncărurile foarte grase sau foarte condimentate pot agrava disconfortul. După ce organismul începe să se adapteze, poți reveni treptat la mesele obișnuite și la preparatele locale.

Cafeaua nu este interzisă, dar contează ora

Dacă obișnuiești să bei cafea dimineața, nu trebuie să renunți la ea în vacanță.

Important este să o consumi doar în prima parte a zilei.

Cafeaua băută după-amiaza sau seara poate întârzia adormirea și poate prelungi efectele jet lag-ului.

Când te întorci acasă

Și revenirea din concediu poate fi dificilă. Specialiștii recomandă să revii cât mai repede la programul obișnuit de somn și de masă. Cu cât reiei mai rapid rutina de acasă, cu atât organismul se va adapta mai ușor.

Cum reduci efectele jet lag-ului: 7 reguli simple

Hidratează-te înainte, în timpul și după zbor.

Evită alcoolul și excesul de cafea.

Mănâncă după programul orar al destinației.

Alege mese ușoare în primele zile.

Ia un mic dejun consistent în prima parte a vacanței.

Dormi după ora locală, chiar dacă la început este dificil.

Revino rapid la rutina obișnuită după întoarcerea acasă.

Citește și: Uită de Paris și Roma! 5 orașe europene oferă experiențe gastronomice ideale pentru o escapadă de weekend