Arta vindecării: 4 Pași pentru a nu mai retrăi trecutul

Procesul de vindecare nu înseamnă să uiți, ci să găsești echilibrul dintre a-ți onora trecutul și a trăi liber și împăcat în prezent.

Iată patru practici simple care te pot ajuta să faci pace cu trecutul și să mergi mai departe:

1. Fii atent la limbajul corpului

Corpul nostru vorbește înaintea cuvintelor. Umerii lăsați, respirația superficială sau tensiunea musculară pot fi semne că mintea ta a revenit la un moment dureros.

Încearcă să îți observi postura de mai multe ori pe zi și să respiri adânc. Dacă îți cunoști starea „normală”, vei simți mai repede când corpul îți transmite semnale de alarmă. Astfel, poți opri spirala gândurilor înainte să te copleșească.

2. Rămâi ancorat în prezent

Poveștile din trecut ne leagă de ceilalți, dar este important să nu ne pierdem în ele. Data viitoare când îți povestești despărțirea sau o întâmplare dureroasă, adu-ți atenția în prezent:

Privește în jur și numără cinci obiecte roșii.

Inspiră adânc parfumul unei lumânări aromate.

Scoate-ți pantofii și simte textura covorului sub picioare.

Astfel, creierul tău înțelege că ești în siguranță aici și acum, nu în trecut.

3. Pune limite clare

Mintea noastră reacționează bine la limite. Înainte să discuți despre un eveniment dureros, stabilește-ți un interval de timp și respectă-l.

Poți chiar să îi spui prietenului tău: „Dacă vezi că îmi schimb tonul vocii sau că nu mai pot menține contactul vizual, te rog să îmi spui să luăm o pauză.”

Aceste „containere emoționale” te ajută să procesezi amintirile într-un mod sănătos, fără să fii copleșit.

4. Ai grijă de tine

Un corp și o minte bine îngrijite fac față mai ușor emoțiilor grele.

Mănâncă alimente hrănitoare.

Fă mișcare regulat, chiar și 10 minute de plimbare contează.

Creează un ritual zilnic de relaxare (meditație, citit, jurnal).

Aceste obiceiuri reduc intensitatea cu care trecutul te poate răni și îți oferă energia de a merge mai departe.

Vindecarea nu înseamnă să repeți mereu ce s-a întâmplat, ci să recunoști că durerea aparține trecutului. Ține un picior în trecut (pentru înțelegere și învățare) și unul în prezent (pentru siguranță și progres).

Când îți recapeți controlul asupra propriei povești, devii șoferul propriului „autobuz” al vieții. Ai libertatea de a alege direcția și de a construi un viitor care îți aduce liniște și bucurie.