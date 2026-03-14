Barba, „arma” bărbaților pentru sănătate. 5 beneficii surprinzătoare

Studiile arată că părul facial poate avea și beneficii reale pentru sănătate, pe care mulți bărbați nu le cunosc.

De la protecția pielii până la reducerea riscului de infecții, cercetările indică faptul că barba poate avea mai multe avantaje importante, scrie yourtango.com.

Iată cinci beneficii confirmate de specialiști.

1. Barba poate proteja pielea de cancer

Cercetătorii de la University of Southern Queensland au descoperit că o barbă deasă poate bloca o mare parte din radiațiile ultraviolete.

În cadrul unui experiment, cercetătorii au expus manechine cu și fără barbă la soarele puternic din Australia. Rezultatele au arătat că barba poate bloca între 90% și 95% din radiațiile UV nocive.

Această protecție reduce riscul de deteriorare a pielii și poate contribui la prevenirea cancerului de piele.

2. Barba poate încetini procesul de îmbătrânire

Protecția împotriva razelor ultraviolete are și un alt efect important: încetinirea îmbătrânirii pielii.

Expunerea constantă la soare este unul dintre principalii factori care duc la apariția ridurilor și la degradarea pielii. Părul facial funcționează ca un scut natural, menținând pielea mai hidratată și mai protejată.

Astfel, barba poate contribui la reducerea apariției ridurilor și a petelor cauzate de soare.

3. Barba poate preveni infecțiile pielii

Un alt avantaj al bărbii este faptul că reduce iritațiile provocate de ras.

Atunci când bărbații se rad frecvent, pot apărea probleme precum:

fire de păr crescute sub piele

iritații

infecții bacteriene

foliculită (inflamația foliculilor de păr)

Specialiștii spun că renunțarea la ras poate reduce aceste probleme dermatologice, deoarece pielea nu mai este agresată constant.

4. Barba poate ajuta persoanele cu alergii

La fel ca firele de păr din nas, barba poate funcționa ca un filtru natural pentru particule din aer.

Praful, polenul sau alți alergeni pot fi reținuți de părul facial înainte de a ajunge în căile respiratorii.

Experții spun că barba, mai ales dacă este însoțită de mustăți, poate reduce cantitatea de alergeni care ajunge în nas.

5. Barba poate proteja împotriva răcelilor

Barba poate contribui și la menținerea căldurii în zona feței.

Cercetările arată că virusurile răcelii se dezvoltă mai ușor în medii reci. Părul facial ajută la menținerea unei temperaturi mai ridicate în jurul nasului și gurii, ceea ce poate reduce durata sau intensitatea unor infecții respiratorii.

Pe lângă faptul că oferă un stil distinctiv, barba poate avea beneficii reale pentru sănătate, de la protecția pielii până la filtrarea alergenilor.

Așadar, pentru mulți bărbați, barba nu este doar o alegere de stil, ci și o formă naturală de protecție pentru piele și organism.