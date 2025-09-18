Câinii simt dacă îi iubești. Semnalul pe care nu știi că îl transmiți

În pofida apropierii și a conexiunii profunde cu oamenii, câinii procesează de fapt lumea foarte diferit de noi.

Cum simte un câine că este iubit

Simțurile lor, în special simțul mirosului, sunt mult superioare celor ale oamenilor. Câinii au circa 300 de milioane de receptori olfactivi, comparativ cu doar 6 milioane la oameni.

Se crede că aceștia pot „mirosi” atunci când un om îi iubește datorită acestor simțuri fizice puternice, care le permit să perceapă lucruri pe care noi nu putem. Acest lucru influențează modul în care câinii interpretează sentimentele noastre față de ei.

Câinii sunt capabili să simtă starea de spirit a unui om deoarece simțurile lor le permite să detecteze semnalele fizice și emoționale pe care le transmite un om.

Un videoclip popular pe TikTok a scos recent la iveală cum acest lucru. Clipul prezintă un cățeluș adorabil cuibărit alături de stăpânii săi, cu un text suprapus: „Am aflat astăzi că micii patrupezi pot mirosi când îi iubești. Simt creșterea nivelului de oxitocină - hormonul iubirii - în creierul tău, și asta îi face să se simtă și fericiți”.

În secțiunea de comentarii, oamenii au fost dornici să își împărtășească gândurile. Un utilizator TikTok a mărturisit: „Îmi iubesc câinii mai mult decât orice, și sunt sigur că ei știu asta”.

Dar un altul a spus: „sunt foarte atenți la simțurile tale, cum ar fi limbajul corpului, ritmul cardiac, comportamentul, din păcate nu le pot mirosi direct”.

A deține un câine este o responsabilitate serioasă, pe termen lung, care necesită un angajament semnificativ. Au nevoie de îngrijire continuă, exerciții fizice regulate, atenție constantă și multă dragoste, notează mirror.co.uk.