5.000 de kilometri prin Africa, în cel mai luxos tren din lume (4)

Rezervația celor „Cinci Mari”: lei, leoparzi, rinoceri, elefanți și bivoli sălbatici. Ne-am cazat într-un bungalow de 5 stele, în inima junglei. Până la asfințit am făcut deja o primă plimbare cu mașini de teren decapotabile. O cină într-un restaurant descoperit și la culcare. Patul avea un baldachin din mătase, iar pe masă, într-un vas, fructe uscate. Dimineața am fost trezit de un zgomot la ușă. Am crezut că este femeia de serviciu și am deschis ușa. În fața mea, o maimuțică mă privea cu interes. Până să apuc să fac ceva, noua mea prietenă a intrat tacticos în cameră a luat vasul cu fructe uscate și a ieșit. A vărsat conținutul pe iarbă și-a umplut brațele cu fructe, după care s-a îndreptat la fel de tacticos, fără grabă, către liziera junglei. M-am supărat că nu a spus mulțumesc! Ziua întreagă a fost dedicată incursiunilor în mașini descoperite, atât dimineața cât și seara. Exact ca în filmele cu safari ne-am apropiat de lei, de girafe, de rinoceri. Lucruri de neuitat. A urmat o nouă dimineață. Luasem mai multe fructe de la restaurant pe care le-am pus în fața ușii. Prietena mea era acolo și a insistat să intre pentru a lua și fructele uscate de pe masă. Tot fără să spună mulțumesc, le-a dus pe toate în iarba de lângă bungalow. După micul dejun, ne-am strâns bagajul și am fost transferați la trenul garat în stația Zeerust, cu plecare către Pretoria la ora 13 fix. Am sosit în Pretoria a doua zi, la ora 10 dimineața. Îmbarcarea în autocare pentru un tur al orașului și un prânz pe platforma gării Rovos. Aici ne-a vorbit proprietarul trenului, am făcut poze și am cumpărat suveniruri. Urcarea în tren și un marș până a doua zi la ora 10, când ajungem la Kimberley. De aici un tur al Big Hole și vizitarea Muzeului Minei de Diamante. Este un muzeu unic, care te duce parcă în trecut, cu micile lui magazine, taverne și hala transportului (cum este numită) și care găzduiește exponate unice de diamante neșlefuite, pietre prețioase dar și bijuterii. În cele câteva ore s-au găsit cumpărători pentru fiecare din cele spuse mai sus. Spre seară ne-am îmbarcat cu direcția Matjiesfontein, un oraș istoric al acestei părți a Africii. Fiind ultima seară, ne-am adunat toții într-un singur restaurant, unde a avut loc un bal de adio cu mâncare, șampanie și multă veselie. Ajungem în Matjiesfontein dimineața, la 8.30, și explorăm acest oraș perfect conservat, după care ne continuăm drumul până la Cape Town, punctul nostru final, unde ajungem la ora 6 seara. Ultima noastră noapte în tren, garați pe o linie rezervată în imensa gară a orașului. Dimineața ni se oferă un tur de oraș și suntem debarcați în fața hotelului Grace Hotel, de unde fiecare își continuă călătoria pe cont propriu. Aici se încheie aventura noastră în Africa Neagră cu cel mai luxos tren din lume. După 15 zile și 6.000 de kilometri parcurși simt nevoia să mă întorc acasă la mine. Dragii mei, aventurile noastre în Africa nu se încheie însă aici. Săptămâna viitoare vom merge împreună în Zanzibar, locul minunat al turismului internațional.

Până atunci, rămâneți sănătoși și în bună pace!