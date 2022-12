Căutați oportunități? Iată două exemple

Unii chiar din comunitățile românești din America și Canada. Întrebarea este aceeași. Cum pot începe o afacere acum, în noile condiții, când nu mai sunt oportunitățile anilor 1990 sau 2000. Dragii mei, oportunități sunt tot timpul în țările în care locuiți. Oportunități care pot fi fructificate în Țara Mamă, România. Eu, așa cum știți, locuiesc cea mai mare parte din an în Costa Rica. Și, da, am găsit încă oportunități. Dragilor, asa cum v-am mai spus, în afaceri trebuie să fii inovativ, să cauți și să „vezi" ceea ce alții nu văd. Așa că o să vă dau două exemple, concrete, din munca mea actuală. Un exemplu cu o investiție mică și altul cu o investiție mare… și cu multă bătaie de cap.

Încep cu cel cu investiție mică, dar cu un impact financiar semnificativ. Am început o mică afacere cu trabucuri. O să spuneți, „haide domnule, că sunt tot felul de trabucuri în România”. Așa este, doar că nimic de pe piață nu este făcut după dorința românului care vrea să pufăie o „țigară de foi"! În primul rând nu trebuie construit un brand care să ducă omul în eroare. Eu folosesc doar tutun din Costa Rica. Punct. Nu din Cuba sau importuri de tutun cu origini necunoscute care mai apar pe piață. Pentru că oamenii iubesc corectitudinea. Sigur, poate că nu este la nivelul tutunului cubanez (deși eu zic că tutunul costarican este la nivelul tutunului din Cuba), dar mai bine să știe omul corect, că tutunul este netratat, că este lucrat manual sub ochii mei, foaie cu foaie, lucru care poate fi probat pe loc. Apoi grosimea trabucului. Este știut că românii amatori de trabucuri preferă ca ele să fie mai groase și nu foarte lungi. Competiția mea, care nu vinde în Europa, are un trabuc mai subțire decât al meu cu 2 mm. Atât, 2 mm, dar asta face diferența. Eticheta simplă, fără nu știu ce desen sau vreo denumire sofisticată. Dar care să spună tot. Categoric, calitatea și cel mai bun preț. Și de data asta mergem pe principiul bun și ieftin. Așa cum la parfumul TK2 parola era „cu ce îți dai?", acum parola este „ce trabuc fumezi, de unde l-ai luat?". Am spus că investiția este minimă pentru că secția de producție este mică, femeile de aici lucrează absolut manual, aleg foile cele mai bune și nu au inițiative care să dăuneze calității sau aspectului. Banderola, trebuie să recunosc, a fost aleasă de fratele meu din America după principiul meu. Așa că el a botezat trabucul, el a construit banderola și tot el a supravegheat fabricarea ei. De cea mai bună calitate, lucru care întotdeauna impresionează clientul. O banderolă făcută neîngrijit și care se prinde cu niște lipici acolo, arată din start o calitate slabă. Așadar, bun, făcut manual, tutun natural, prezentare excelentă și preț mic. Formula succesului. Fără pretenții și fandoseli. Ăsta este un exemplu, dragii mei, că se pot face afaceri și într-o piață saturată de marfă.

Afacerea care a necesitat o investiție foarte mare și un volum de muncă uriaș este făcută de către finii mei, care locuiesc și ei în Costa Rica cam tot atât timp cât locuiesc și eu. Cafea. Oooo, veți spune… „piața este plină de cafea de Costa Rica”. Am văzut și eu, dar nu este treaba noastră să comentăm calitatea cafelei de Costa Rica. Aici este vorba de cu totul altceva. Finii mei au descoperit o cafea destinată nu neapărat pentru „fini cunoscători”. N-au intenționat nicio secundă să facă ceva exclusivist. Însă doi ani s-au documentat și au făcut studii împreună cu oameni de meserie din branșă. Au urmărit producția unei mici ferme timp de doi ani. Au lucrat cu specialiști luni bune la construirea site-ului, a pungii, a prezentării și a oferirii de garanții de cea mai înaltă calitate. Încet și cu migală s-a dovedit ca este între primele, câteva, cele mai bune cafele din lume. Lucru absolut în premieră în România. Prezentarea este desăvârșită, totul la cel mai înalt standard. Un parfum unic și o pungă pe care o păstrezi așa cum păstram noi acum 50 de ani cutiile goale de cola. Da, investiția este mare, însă afacerea este făcută pentru 100 de ani.

Iată că se poate, dragii mei. Sunt oportunități. De toate felurile. Pe toată fața pământului. Trebuie să vrei, să te pricepi și să nu abdici de la principiile sănătoase ale comerțului: fă lucru de calitate și nu te arunca la preț. Nu alerga după tunuri financiare că n-or să meargă.

Dragii mei, vine Crăciunul. Să Ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să trăim în bună pace!

Pe vinerea viitoare, dragilor cu Jurnalul sub braț!

Doamne Ajută!

