Înapoi la vacanța mare, până pe 15 septembrie

Solicitarea îi este adresată premierului României, fiind motivată prin nevoia de a prelungi vacanța de vară și de a avea predictibilitate. Argumentele care sunt aduse sunt foarte pertinente, dar modificările au fost făcute de Ministerul Educației anul trecut, după ce s-a negociat cu Alianța Pentru Turism (APT), care a cerut, din luna februarie, o vacanță de iarnă în plus. Fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat că acest lucru se poate face doar dacă se scurtează vacanța de vară, iar asociațiile care reprezentau turismul la negocieri au acceptat formula actuală, contestată acum de cei care vând mai multe pachete turistice vara.

În ultimii zece ani s-a cerut și prelungirea vacanței de vară până spre jumătatea lunii septembrie, pentru a beneficia cât mai multe familii cu copii de perioadele de reducere de la finalul sezonului estival. Dar în ianuarie și februarie 2022, Asociația Transportatorilor pe Cablu din România (ATCR) și Alianța Pentru Turism (APT) au cerut două săptămâni în plus pentru vacanța de iarnă. Cele două asociații au lansat o petiție, în februarie 2022, apoi au mers la negocieri cu Guvernul și au reușit să modifice structura anului școlar, pentru a avea o vacanță de iarnă de două săptămâni, în februarie.

Motivația celor două asociații a fost că această „vacanță de schi” ajută copiii să-și mențină sănătatea fizică și psihică, asigurând alinierea cu restul țărilor în care se practică sporturile de iarnă. S-a pus problema, încă de atunci, că dacă Ministerul Educației ar răspunde tuturor cerințelor industriei ospitalității, anul școlar ar trebui să înceapă pe 20 septembrie, să se termine la 1 iunie și, pe lângă vacanțele deja stabilite, să mai existe cel puțin o săptămână în plus, în februarie, în condițiile în care oricum avem cel mai scurt an școlar din Europa.

Ministerul Educației a cedat două săptămâni

Inițial, Ministerul Educației a anunțat că „cedează” doar o săptămână în plus, pentru luna februarie. Pe baza cerințelor specialiștilor în turism de la APT, a fost refăcută structura anului școlar pentru perioada 2022-20023, în urma analizei tuturor solicitărilor care au fost trimise către Guvern. În prima fază a micii reforme, s-a stabilit ca școala să înceapă pe 5 septembrie și să se încheie pe 16 iunie. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, după întâlnirile cu APT, că anul școlar ar trebui reîmpărțit în „trei secțiuni” în loc de semestre. Apoi, după alte calcule, făcute cu specialiștii din Educație și cu cei din Turism (prin APT), s-a ajuns la formula cu 5 secțiuni, iar vacanța din februarie a devenit „mobilă”, cu trei perioade diferite, la alegere.

Mens sana in corpore sano

Specialiștii de la APT și ATCR au arătat că introducerea vacanței de iarnă din februarie va aduce doar beneficii pentru turismul din România, pe termen scurt, mediu și lung: „Mens sana in corpore sano” și creșteri la PIB, dacă Executivul acceptă modificările propuse de ei, pe care le-au trimis într-o petiție. Prelungirea perioadelor libere din iarnă, au argumentat ei, ar urma să aducă mai mulți copii pe pârtiile de schi, iar sporturile de iarnă înseamnă beneficii în viața oricărui copil: „O minte sănătoasă nu se poate dezvolta decât într-un corp sănătos; Activitățile în aer liber iarna ajută la creșterea imunității copiilor; Toate țările cu munți din Europa (Germania, Austria, Italia, Polonia, Slovacia, Elveția, Franța, Cehia ș.a.m.d.) au vacanțe de iarnă, în februarie, de două săptămâni. În Germania, de pildă, autoritățile au numit vacanța de la final de februarie „Sportferien”, adică „vacanța pentru sport” - se arăta în petiția care a fost luată în considerare de Ministerul Educației.

Ulterior s-au revoltat cei care nu vor să coreleze structura anului școlar cu nevoile din turismul montan, aceștia spunând că nu există niciun studiu care să arate câți elevi schiază. În replică, APT și ATCR au adus și calcule exacte care arată efectele eliminării vacanței.

Dezbateri din februarie până în iulie

Negocierile între cei care au spus că reprezintă industria ospitalității și Ministerul Educației s-au făcut din februarie 2022, când s-a și creionat structura viitorului an școlar. Până pe 29 iulie, când s-a publicat în Monitorul Oficial noul program cu 5 module de învățare, nici hotelierii de pe litoral și din Delta Dunării, nici agențiile de turism sau nu au venit cu niciun calcul concret care să arate dezastrul pe care îl va provoca începerea școlii pe 5 septembrie.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat, încă de la începutul negocierilor, că o prelungire a vacanțelor de toamnă și de iarnă va atrage după sine scurtarea celei de vară, iar singura posibilitate ar fi să înceapă școala mai devreme, pentru că nu pot fi trimiși copiii la școală pe caniculă, după jumătatea lunii iunie.

Dezastrul s-a văzut la sfârșitul verii

Astfel s-a ajuns la formula actuală, prin care Ministerul Educației a-ncercat să ajute turismul românesc, la cererea APT. La sfârșitul verii, anul trecut, hotelierii deja dădeau vina doar pe Ministerul Educației, după ce familiile care se pregăteau de începerea școlii au plecat de la mare încă de pe 20 august.

Acum, aceiași hotelieri, dar și ANAT, cer o renegociere, pentru o nouă structură a anului școlar, după ce s-au văzut rezultatele de anul trecut. „Un început al anului școlar plasat în a doua parte a lunii septembrie, în jurul datei de 15 septembrie, sau imediat după, dacă această zi va fi într-o zi de weekend, este de dorit. Și mai important este ca data să nu se schimbe de la an la an, sau de câte ori se schimbă ministrul Educației. Foarte multe familii cu copii își rezervă, în mod tradițional, vacanțele, în prima parte a lunii septembrie. Apelul nostru ține cont de dorința familiilor cu copii, nu neapărat de beneficiile industriei turismului. Ar fi bine ca an de an să avem o dată fixă de începere a anului școlar”, arată ANAT, într-un comunicat de presă.

Una dintre propunerile ANAT este să se renunțe la vacanțele din lunile de toamnă și primăvară, pentru a se prelungi cea de vară. Nu ar trebui să se schimbe formula găsită pentru vacanța mobilă din februarie, în opinia acestora.