Bucureștiul devine destinația de city break a anului

Revelionul la București a devenit un nou trend pentru tinerii din celelalte țări europene. Iar cei care stau mai multe zile au ocazia să facă excursii opționale, de obicei la Peleș sau la Bran, pentru că mulți încearcă să dea și de urma lui Dracula. Dacă nu-l găsesc în Carpați, mai au o-ncercare în Centrul Vechi, la Curtea Domnească.

După ce s-au eliminat restricțiile din pandemie și situația din turism a devenit mai predictibilă, Bucureștiul a fost luat cu asalt de străini. Ca destinație de city break are toate elementele unei capitale europene, dar mai are ceva esențial: este de trei ori mai ieftin decât celelalte. Asta spun turiștii din toate categoriile de vârstă, culturale sau sociale. Situația se îmbunătățea de la un an la altul, înainte de pandemie, numărul de înnoptări fiind din ce în ce mai mare în Capitală, din 2015 până în 2019, iar anul acesta, unii hotelieri au o situație mai bună decât în 2019, fiind peste așteptări.

„Sunt pline hotelurile de turiști străini, pentru că sunt foarte multe evenimente. Dacă anul trecut, fiind pandemie, erau hotelurile aproape goale, acum sunt pline. Le place atmosfera noastră de sărbători, sunt deschise localurile până dimineața, iar în occident nu prea mai poți mânca în centrul vechi al unui oraș după miezul nopții. Sunt petreceri în cluburi, e o destinație sigură și au început să vină din nou străinii, mai ales acum, de sărbători. Sunt foarte mulți greci, spanioli și britanici. Sunt peste 20.000 de camere în Capitală, din care peste 15.000 sunt ocupate acum. Bucureștiul are nevoie acum de un brand, ca oraș de city break”, explică Traian Bădulescu, specialist în turism.

Grecii vizitează România

Cei mai mulți turiști străini vin acum din Grecia, țara în care cei mai mulți turiști vin din România. Foarte mulți tineri din Grecia aleg Bucureștiul pentru distracția de aici și pentru condițiile foarte bune, la prețuri foarte mici. „Venim aici pentru că este un oraș foarte frumos și ne permitem să facem foarte multe lucruri cu bani puțini. E mult mai ieftin decât Londra, Viena sau Paris și avem viață de noapte, avem unde să ne plimbăm, sunt muzee, sunt magazine și cluburi, iar hotelul în care stăm ne-a impresionat. Nu știam că este monument istoric”, spune un tânăr din Tesaloniki, venit în excursie la București cu alți 100 de colegi de școală. Tinerii au fost impresionați de hotelul Ambasador, de pe Bulevardul Magheru, aflând abia când au ajuns aici că în camerele lor au fost cazate mai multe personalități ale secolului trecut, iar în al Doilea Război Mondial aici au locuit ofițeri germani.

Hotelul Ambasador, din centrul Capitalei, a fost construit în anul 1939, fiind o adevărată bijuterie a stilului Art Deco din perioada interbelică. Pentru a sta câteva zile într-un hotel cu istorie bogată, de patru stele, în centrul unei capitale europene, tinerii plătesc de trei ori mai puțin decât dacă ar merge într-un loc similar din marile capitale, dar ei caută mai ales condiții bune de cazare și masă, pentru a avea parte de cât mai multă distracție și pentru a putea vizita locuri istorice, pe care aici le găsesc la tot pasul. „Am fost aseară în Old Town. Mai avem două nopți de stat aici și vom mai merge și în alte cluburi. Astăzi mergem să vizităm muzeele din împrejurimi, iar mâine vom face o excursie la Peleș. Abia aștept”, spune și o tânără din Tesaloniki, din același grup. Toți sunt foarte încântați de ceea ce au văzut în capitala României, de când au ajuns aici, iar cei mai mulți dintre ei ar vrea să se întoarcă să viziteze România și cu alte ocazii, mai ales după ce au aflat cât de multe locuri frumoase sunt în țara noastră.

Principala atracție e raportul calitate/preț

Noul fenomen din Capitală nu are legătură nici cu decorațiunile de Crăciun sau alte amenajări pe care ar fi trebuit să le facă primăriile, nici cu promovarea făcută de instituții, ci cu serviciile de foarte bună calitate pe care le-au asigurat hotelierii și proprietarii de restaurante și de terase, în ultimii ani. HoReCa a creat trendul, nicidecum Ministerul Turismului sau Primăria Capitalei, iar asta se poate demonstra prin faptul că turiștii sunt cei care caută ofertele cele mai bune, prin toate mijloacele.

Dacă hotelurile de la stradă, care au și aproape un secol de istorie, sunt ușor de găsit, faptul că și celelalte camere de închiriat din Capitală sunt la fel de pline arată că cererea e foarte mare, iar interesul pentru toate tipurile de cazare, la prețuri și în condiții diferite, este foarte crescut. La 100 de metri distanță, spre Piața Universității, un alt spațiu de cazare, pe Bulevardul Bălcescu, pe aceeași parte cu Ambasador, sunt 23 de apartamente într-un bloc vechi, dar amenajate ca niște mici muzee, fiecare cu specific propriu. Aici, de Revelion nu mai este nimic liber.

„Turiștii străini rezervă din timp, iar locurile de cazare pentru noaptea de Revelion s-au epuizat deja de o lună. A revenit tendința de a cumpăra în regim „early booking”, pentru care oferim și noi discounturi, la fel ca hotelurile. Cei care ne aleg pe noi vor altceva decât găsesc la hoteluri, de exemplu, apartamentele care au până la șase locuri și sunt amenajate diferit, astfel încât cineva care vine de mai multe ori în București și vrea să stea aici să poată alege și în funcție de design. Cea mai căutată cameră este „Etno”, iar denumirea vine de la specificul ei, pentru că am creat un micromuzeu al satului românesc, majoritatea artefactelor fiind originale, cumpărate de la colecționari”, explică Alexandra Bogatu, fondatorul Rezident. Și aici, cei mai mulți turiști sunt din Grecia, iar de Revelion sunt numai tineri care vor să petreacă în aer liber și în cluburi.

Mersul cu trenul revine la modă

Tinerii turiști străini care vizitează Bucureștiul sunt atrași și de posibilitatea de a ajunge aici cu trenul. O călătorie cu un tren internațional, la clasa I, este mai avantajoasă acum decât una cu avionul.

