Bulgaria sau Grecia în 2026: comparația care îți spune exact unde să pleci în vacanță

Ambele destinații au argumente solide. Bulgaria câștigă prin apropiere, prețuri controlabile și o logistică simplă, ideală pentru familiile care nu vor să transforme concediul într-un exercițiu de planificare. Grecia răspunde cu plaje mai spectaculoase, sate cu personalitate și o gastronomie greu de egalat în regiune. Verdictul general înclină spre Grecia, mai ales pentru cupluri și familii care vor să exploreze, dar Bulgaria rămâne alegerea cea mai eficientă pentru sejururi scurte și vacanțe cu buget atent calculat.

Bugetul face diferența cea mai clară

Bulgaria are un avantaj greu de contestat la capitolul preț. În stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Obzor, hotelurile de patru și cinci stele all inclusive oferă camere familiale, piscine și programe pentru copii la tarife care, în Grecia, ar acoperi uneori doar cazarea și două șezlonguri. E drept că trecerea Bulgariei la moneda euro a mai scumpit lucrurile, dar diferența față de Grecia rămâne semnificativă, mai ales pentru familiile cu copii, unde două camere, mesele zilnice și câteva ieșiri pot transforma un sejur grecesc într-un calcul minuțios.

Drumul ajută și el bugetul bulgăresc. Vinieta electronică și taxa de pod pe ruta Giurgiu–Ruse rămân costuri mici comparativ cu un traseu mult mai lung și mai consumator de combustibil spre Grecia. Totuși, Grecia devine competitivă atunci când alegi zone apropiate de graniță, precum Paralia Katerini, Asprovalta sau Halkidiki, și rezervi din timp, potrivit tuktuk.ro.

Plajele înclină balanța spre Grecia

Bulgaria are plaje largi, îngrijite, cu nisip fin și intrare lină în mare, iar pentru sezonul 2026 litoralul bulgăresc a primit un record de 32 de distincții Blue Flag. Grecia joacă totuși într-o ligă superioară prin varietate: Halkidiki oferă golfuri calme, Lefkada are stânci și ape de un albastru aproape ireal, iar Thassos combină pădurea cu golfuri mici și drumuri de coastă. În 2025, Grecia avea peste șase sute de plaje premiate Blue Flag, ceea ce o plasează pe locul al doilea la nivel mondial în acest program.

Confortul all inclusive versus experiența autentică

Pentru cine vrea o vacanță în care parchează mașina, primește cheia și dispare din peisaj până la plecare, Bulgaria rămâne alegerea mai eficientă. Grecia are și ea hoteluri all inclusive excelente, în special în Creta, Rhodos sau Corfu, dar acolo demipensiunea are mai mult sens, pentru că una dintre plăcerile reale ale unei vacanțe grecești este tocmai ieșitul seara la tavernă.

La acest capitol, Grecia câștigă fără discuție. O tavernă bună din Sithonia sau Lefkada oferă pește proaspăt, legume, brânză și vin local, iar seara capătă automat farmec. În Bulgaria, mâncarea bună există, dar trebuie căutată în afara marilor hoteluri, în orașe precum Balcic, Nessebar sau Sozopol.

Familiile cu copii mici și explorarea vacanței

Cu copii foarte mici, Bulgaria funcționează mai bine datorită hotelurilor concentrate și meselor deja incluse. Aproape un milion de turiști români au fost înregistrați anul trecut în structurile de cazare din Bulgaria, semn că litoralul rămâne una dintre cele mai populare opțiuni externe pentru familiile din România. Grecia devine însă alegerea potrivită pentru familiile cu copii ceva mai mari, care suportă puțină explorare, sau pentru cuplurile care preferă o vacanță mai variată, cu plajă diferită în fiecare zi.

Verdict: eficiență versus experiență

Grecia câștigă comparația generală datorită varietății de plaje, gastronomiei și posibilităților de explorare. Bulgaria rămâne însă alegerea inteligentă pentru un concediu scurt, cu buget calculat și logistică minimă. Pentru un sejur de trei sau patru nopți, Bulgaria are sens practic. Pentru o vacanță de cel puțin șapte nopți, drumul mai lung spre Grecia se amortizează prin diversitatea experienței.