Taxe autostradă Grecia 2026. Cât plătesc românii care merg cu mașina în Halkidiki, Thassos, Lefkada sau Atena

În vara anului 2026, costul unei călătorii depinde exclusiv de ruta aleasă, destinația finală și numărul stațiilor de taxare traversate. Astfel, un turist care merge doar până în Halkidiki va achita o sumă mult mai mică decât unul care continuă spre Atena, Lefkada sau Peloponez.

Grecia nu are vinietă pentru autoturisme în 2026

Un aspect important pentru românii care traversează Bulgaria este că vinieta bulgărească și taxele de drum din Grecia sunt două sisteme complet diferite.

Pentru circulația în Bulgaria este obligatorie achiziționarea vinietei electronice, însă aceasta nu este valabilă și în Grecia. După trecerea frontierei prin punctul Kulata–Promachonas, taxele sunt achitate exclusiv la stațiile de taxare de pe autostrăzile elene.

Nu există o taxă unică pentru întreaga țară și nici o vinietă valabilă pentru o zi, o săptămână sau un an. Fiecare sector de autostradă este tarifat separat, iar suma finală diferă în funcție de traseul parcurs, potrivit Antena 3 CNN.

Cât costă drumul spre Salonic și Halkidiki

Majoritatea românilor intră în Grecia prin punctul de frontieră Promachonas, iar prima destinație este, de regulă, Salonic sau stațiunile din Halkidiki.

Pe acest traseu sunt achitate taxele de la Promachonas și Strymoniko, fiecare în valoare de 2,35 euro. Dacă traseul trece și prin zona metropolitană a Salonicului, se adaugă taxa de la stația Thessaloniki, în valoare de 0,65 euro.

În total, șoferii trebuie să ia în calcul un cost cuprins între aproximativ 4,70 și 5,35 euro pe sens.

După intrarea în Halkidiki nu mai există taxe suplimentare generale pentru peninsulă.

Taxele spre Kavala și Thassos diferă în funcție de traseu

Pentru cei care merg în Kavala sau spre feriboturile către Thassos nu există un cost standard.

Unii turiști aleg traseul prin Serres și Drama, în timp ce alții preferă autostrada prin zona Salonicului.

Pe varianta de autostradă pot apărea taxe suplimentare la stațiile Analipsi, Asprovalta, Moustheni și Kavala, care se adaugă taxelor deja achitate după intrarea în Grecia.

În cazul vacanțelor în Thassos, costul final depinde inclusiv de portul ales pentru traversarea cu feribotul, deoarece traseul spre Keramoti diferă de cel către portul Kavala.

Cât plătesc șoferii spre Riviera Olimpului

Stațiunile Paralia Katerini, Olympic Beach, Nei Pori și Platamonas rămân printre cele mai populare destinații pentru turiștii români.

Până în zona Katerini sunt întâlnite taxele de la Promachonas, Strymoniko, Thessaloniki, Malgara și Kleidi.

În funcție de traseu, costul total ajunge la aproximativ 8,45–9,10 euro pe sens.

Cei care continuă spre Platamonas sau Nei Pori trebuie să ia în calcul și taxa de la Leptokarya, în valoare de aproximativ 3,80 euro.

Drumul până la Atena poate depăși 40 de euro

Vacanțele în Atena presupun traversarea unui număr mult mai mare de stații de taxare.

Pe traseul dintre Promachonas și capitala Greciei sunt achitate taxele de pe autostrada către Salonic, cele de pe autostrada A1 și cele aferente sectorului Lamia–Atena.

În vara anului 2026, costul total pentru un autoturism este de aproximativ 41–42 de euro pe sens.

Dacă șoferii folosesc și Attiki Odos, centura cu taxă a Atenei, trebuie să achite încă 2,55 euro, indiferent de distanța parcursă pe această autostradă.

Cât costă drumul spre Lefkada și Preveza

Românii care aleg Lefkada sau Preveza circulă, în general, pe autostrada Egnatia Odos până în apropierea orașului Ioannina, după care continuă pe Ionia Odos.

Înainte de intrarea în Lefkada este traversat tunelul subacvatic Aktio–Preveza, unde taxa pentru un autoturism este de 3 euro pe sens.

Această taxă se adaugă tuturor celorlalte taxe de autostradă întâlnite pe traseu.

Taxele pentru Patras și Peloponez

Pentru cei care merg spre Patras sau alte destinații din Peloponez este utilizată autostrada Olympia Odos.

Traversarea tuturor punctelor principale de taxare dintre Elefsina și Rio costă aproximativ 13,80 euro pe sens pentru un autoturism.

Dacă traseul începe din Atena și include Attiki Odos, se mai adaugă încă 2,55 euro.

Podul Rio–Antirrio nu trebuie inclus automat în calculul tuturor traseelor spre Peloponez. Acesta este folosit în special de șoferii care vin din vestul Greciei, iar traversarea costă 15,90 euro pentru un autoturism.

Cum se plătesc taxele de drum în Grecia

Taxele sunt achitate direct în stațiile de taxare amplasate pe autostrăzi.

Șoferii pot plăti în numerar, în euro, cu card bancar sau la automatele de plată existente în multe puncte de taxare. Pentru utilizatorii frecvenți există și sisteme electronice de tip e-PASS, Fast Pass sau EgnatiaPass.

Aceste dispozitive sunt interoperabile, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate pe majoritatea autostrăzilor din Grecia, chiar dacă au fost emise de operatori diferiți. Reducerile comerciale rămân însă valabile doar pe rețeaua emitentului.

Pentru turiștii care ajung o singură dată pe an în Grecia, plata cu numerar sau cu cardul rămâne cea mai simplă și mai practică variantă.

Ce trebuie să știe românii înainte de plecare

Costul unei vacanțe cu mașina în Grecia nu poate fi calculat printr-o taxă fixă. Suma diferă în funcție de destinație, ieșirile de pe autostradă și traseul ales.

De aceea, înainte de plecare este recomandată verificarea rutei exacte și a tarifelor actualizate, deoarece operatorii de autostrăzi pot modifica periodic valorile taxelor. Pentru șoferii români, cea mai importantă regulă rămâne aceeași: Bulgaria necesită vinietă electronică, în timp ce Grecia taxează fiecare sector de autostradă separat, direct la punctele de taxare.

Grecia, Grecia 2026, taxe autostradă, taxe drum, vinietă Grecia, Halkidiki, Thassos, Atena, Lefkada, Riviera Olimpului, vacanță cu mașina, Bulgaria, Promachonas, Egnatia Odos, Olympia Odos.