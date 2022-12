VIDEO Imagini UIMITOARE. Cascada Niagara a înghețat după viscolul secolului

Gheața a înconjurat cascada Niagara în urma temperaturile foarte scăzute din ultimele zile. Blocuri de gheață s-au format pe maluri, dar și sub apa care curge de la mare înălțime.

Temperaturile scăzute din perioada Crăciunului au transformat cascada într-un decor de iarnă.

În anul 1964, autoritățile au instalat brațe din oțel pentru a preveni acumulările mari de gheață. Gheața și zăpada se formează frecvent la baza cascadei și peste râul Niagara în timpul iernilor cu temperaturi extreme.

„În timpul temperaturilor deosebit de scăzute, ceața și jetul de apă încep să formeze o crustă de gheață deasupra apei, ceea ce face să pară că, de fapt, curgerea apei s-a oprit. Cu toate acestea, apa continuă să curgă pe sub straturile de gheață”, scrie pe site-ul Niagara Parks, care precizează că în fiecare secundă curg circa 3.160 de tone de apă, cu o viteză de 32 de metri/secundă.

Vremea rea a provocat perturbări uriașe în toată Americă de Nord și a provocat moartea a 34 de persoane în statul New York.

Numeroase decese s-au înregistrat în orașul Buffalo, nu foarte departe de cascadă.

