Ce bunuri poți transporta legal în și din UE: Riscuri și sancțiuni

Deși este permisă libera circulație a mărfurilor în UE, există limite clare care variază între țările membre privind anumite produse.

Ce NU ai voie să transporți în UE

Călătorii intre țările UE

În interiorul UE, transportul cărnii și produselor lactate este permis doar dacă sunt destinate consumului personal.

De asemenea, florile tăiate, fructele și legumele cultivate într-o țară UE pot fi transportate fără probleme, atâta timp cât nu prezintă dăunători.

Există totuși limite pentru laptele praf pentru bebeluși și hrana specială. În privința alcoolului și tutunului, fiecare stat membru stabilește cantități orientative pentru uz personal, precum 800 de țigarete sau 10 litri de băuturi spirtoase.

Călătorii din afara UE

Persoanele din afara UE care vin în spațiul comunitar suntt supuse unro reguli mai stricte. Este interzisă aducerea cărnii și a produselor lactate, iar fructele, legumele, ouăle sau mierea pot fi transportate în cantități limitate.

Permisele speciale pot fi necesare pentru transportul animalelor sau plantelor pe cale de dispariție.

Pentru alcool și tutun există anumite cantități scutite de taxe, dar trebuie verificate regulile fiecărei țări, conform reglementărilor vamale locale.

În plus, călătorii care intră sau ies din UE cu peste 10.000 de euro în numerar trebuie să declare această sumă autorităților vamale, altfel riscă sancțiuni. Pentru bunuri achiziționate, limita valorică admisă fără taxe variază între 150 și 430 de euro, în funcție de modalitatea de transport și vârsta călătorului, potrivit dcnews.ro.

Aceste reguli sunt menite să asigure echilibrul între libera circulație și controlul vamal strict, prevenind frauda fiscală, comerțul ilegal și riscurile pentru sănătatea publică.