Coreea de Nord redeschide turismul din China, închis din perioada pandemiei

Zborul Air China a fost întâmpinat de ambasadorul Chinei în Coreea de Nord, Wang Yajun, și de alți diplomați, potrivit mass-media de stat chineză, citată de AP.

Serviciul de trenuri de pasageri din China către Coreea de Nord a fost reluat pe 12 martie.

Zborurile și trenurile de pasageri către Coreea de Nord au fost suspendate de la începutul pandemiei de COVID-19, în 2020.

Compania aeriană nord-coreeană Air Koryo a reluat zborurile între cele două capitale în 2023.

Coreea de Nord a interzis accesul tuturor turiștilor străini în timpul pandemiei, dar a început să relaxeze restricțiile, un grup de turiști ruși intrând în țară în 2024.

Grupurile de turiști chinezi reprezentau 90% din totalul vizitatorilor în Coreea de Nord înainte de interdicție, iar întârzierea reluării tururilor chineze a surprins observatorii.

China este cel mai mare partener comercial și aliat major al Phenianului, dar Beijingul și-a exprimat dezaprobarea de-a lungul anilor față de testele de lansare a rachetelor efectuate de Coreea de Nord, care ar putea fi folosite pentru a viza Coreea de Sud și Statele Unite.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a deplasat la Beijing în septembrie pentru a participa la o paradă militară de amploare, aceasta fiind prima dată în ultimele decenii când un lider nord-coreean a fost prezent la o paradă militară chineză.