De ce aleg turistii statiunea Mamaia?

Numele de Mamaia provine din vechi timpuri, mai exact din perioada otomana, denumirea fiind luata dupa un tatar cu proprietati in zona, numit Mamai. Incet, incet se pun bazele viitoarei statiuni Mamaia, aici apar baile de mare concepute de Petre Antonescu, iar arhitectul peisagit Recont, care in urma extinderii portului spre plaja, a dus la o dezvoltare armonioasa a planului zonal, iar arhitectul Ed Redon vine cu proiecte care cuprindeau parcuri, hoteluri, insa venirea Primului Razboi Mondial a interupt pentru moment inceperea lucrarilor, printre ele fiind si crearea accesului spre plaja pe calea ferata construita in zona de nord a Constantei. De abia dupa al doilea Razboi Mondial au demarat amenajarile, intre 1959 si 1962 au fost inaltate primele hoteluri mari(intre Pescarie si vecinatatea Nordica), fiind inaugurata in aceeasi perioada si soseaua de legatura dintre Constanta si Mamaia. Cu pasi repezi, a avut loc inaugurarea Teatrului de Vara in anul 1963, tot atunci facandu-si aparitia Radio Vacanta, singurul post de radio activ ce avea sa emita in 5 limbi, si tot atunci au inceput sa fie construite cladirile mici, vilele si pensiunile. In anul 1975 apare fundatia agrementului prin baze nautice, piste de teleschi pe lac, debarcadere, terenuri de tenis, sali de jocuri, discoteci, iar in 1976 se deschid si consacratele restaurante Melody, Hanul Piratilor si Orient.

Din 1985 statiunea Mamaia a reusit cu succes sa atraga un numar foarte mare de turisti, atat din tara cat si din strainatate, dezvoltand o crestere masiva in popularitate prin serviciile oferite si capacitea mare de gazduire. Dupa anii 90 au inceput sa se construiasca mai ales in zona de nord, cluburi, terase si restaurante. Pentru a putea ajunge in statiune exista cai de acces, atat cu trenul cat si cu masina personala sau autocar. Daca ne dorim o vacanta, avem oferte de cazare Mamaia diversificate la hoteluri, vile sau pensiuni, de unde putem alege cu mic-dejun sau demipensiune, locatii dupa fiecare buget sau gust, aproape de plaja si cu vedere spre mare, tarifele variaza in functie de perioada, de clasificare, astfel rezervarile fiind bine sa se faca cu mult timp inainte. Statiunea Mamaia este considerata cea mai frumoasa statiune, din mai multe motive, printre ele fiind serviciile oferite, distractia si plaja, de curand, toate plajele au fost extinse si a crescut considerabil capacitatea de a primi mai multi turisti, care doresc sa se relaxeze la malul Marii Negre intr-un ambient cat mai placut.

Pe langa toate acestea, puteti beneficia de plimbari pe singurele pasarele din Romania, considerate puncte emblematice, pozitionate aproape de mare, in Zona Cazino. In imediata apropiere a falezei exista si un parc de distractii, denumit Satul de Vacanta, un loc special amenajat pentru cei mici si dornici sa se relaxeze, dar si un parc acvatic, Aqua Magic, un loc destinat tuturor, atat adultilor cat si copiilor, unde puteti practica sporturi acvatice. Deasemenea, un punct de atractie ce nu merita ratat il reprezinta telegondola, o plimbare altfel la inaltime unde puteti surprinde peisaje de neuitat deasupra intregului oras. Pe langa toate acestea, mai exista si mijloace de transport unde se face turul statiunii, cu autobuzul etajat sau cu mini trenuletele puse la dispozitie de autoritatile locale. Viata de seara nu este nici ea de ignorat, aici regasim foarte multe terase si restaurante cu specific pescaresc, unde va puteti delecta cu unele din cele mai delicioase preparate culinare, cluburi deschise pana dimineata pentru tinerii dornici de distractie.