Fenomen spectaculos în Dobrogea: Prezența exotică a păsărilor flamingo roz. Ce trebuie să știe turiștii

Specialiștii din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) estimează că numărul acestora a ajuns la circa 1.000 de exemplare.

"Ieri au fost în jur de 1.000, acum sunt 800 de exemplare care se află pe Lacul Nuntași la hrană, apa fiind caldă iar hrana fiind destulă, ei se alimentează”, a explicat Dorel Voinea, agent ecolog ARBDD, la Antena 3 CNN.

Ce trebuie să știe turiștii

Experții avertizează că prezența oamenilor trebuie să fie atent gestionată pentru a nu deranja păsările, atrăgând atenția asupra turiștilor care intră în lac pentru a le fotografia sau filma. Un astfel de comportament poate pune în pericol habitatul delicat al acestor păsări.

Alte zone din România preferate de păsările flamingo

Păsările flamingo au mai fost semnalate în anii precedenți în același loc, dar și pe Lacul Techirghiol, unde au fost observate timp de trei ani la rând.

Totodată, câteva exemplare de păsări flamingo roz au fost văzute și în zona Jurilovca.

Păsările flamingo roz, originare din Africa, sudul Europei și Orientul Mijlociu, fac parte dintr-o familie care numără 6 specii, cu înălțimi ce pot ajunge până la 2 metri. Sunt cele mai frecvent întâlnite tipuri de flamingo și impresionează prin culoarea vibrantă și prezența lor impunătoare în zonele umede, potrivit spynews.ro.