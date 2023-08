Unde fugim de acasă - vizitează locații istorice apelând la servicii de închirieri mașini în Cluj

În zilele noastre este mult mai ușor să faci acest lucru, pentru că poți închiria foarte rapid o mașină prin serviciul de inchiriere masina in Cluj. Poți parcurge jumătate de traseu pe jos și jumătate cu mașina, asta depinde de preferințele tale și ale cunoscuților tăi.

Cluj-Napoca, un oraș cu notorietate

Piețele orașului de asemenea trebuie să fie notate pe acea listă de to do & to see. Piața Unirii sau Piața Muzeului găzduiesc clădiri istorice deosebite, acele clădiri ce dau o notă aparte locului și trimit cu gândul la stilul baroc și gotic deopotrivă.

Dacă ești un împătimit al festivalurilor și dacă ești în oraș atunci când are loc festivalul Untold, atunci nu trebuie să îl ratezi. Acesta găzduiește anual mii de pasionați care se adună și se bucură de un timp plăcut, ascultând muzică bună.

Clujul este un oraș cu o bogată istorie pe care o poți descoperi. Ai ocazia să o descoperi dacă frecventezi muzeele, monumentele istorice și explorezi arhitectura care lasă pe oricine cu gura căscată. Printre cele mai cunoscute atracții turistice se numără Cetatea Clujului, Muzeul de Artă și Biserica Sfântul Mihail.

Brașov și ale sale comori

Dacă ești un împătimit al mâncărurilor, atunci ai ocazia să te bucuri de toate acestea chiar în centrul orașului. Încântă-ți papilele cu bucatele românești tradiționale și cu băuturile tradiționale pregătite pentru tine într-un mod atent. Nu trebuie să ratezi un asemenea deliciu, mai ales dacă ești în concediu.

Orașul Brașov are un centru istoric bine conservat care a păstrat de-a lungul timpului influențe arhitecturale din secolele trecute. Piața Sfatului este punctul central, Biserica Neagră sau Casa Sfatului sunt câteva dintre obiectivele istorice pe care le poți vizita și de a cărui existență poți să te minunezi. Mergi pe străzile înguste pietonale și surprinde prin lentila camerei ipostaze haioase cu tine și cu prietenii tăi.

Ca pe final

Meriți din plin să te răsfeți cu un concediu prelungit în care să explorezi comorile țării noastre. România și orașele ei merite explorate, istoria merită descoperită, așadar nu ezita să planifici o excursie captivantă și plină mișcare. Cu siguranță că îți vei reîncărca bateriile și te vei întoarce de fiecare dată când vei avea ocazia. Îți vei dezvolta astfel apetitul pentru călătorit și pentru descoperit locații noi și captivante.