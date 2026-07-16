Londra, Paris sau Roma? Cea mai bună destinație pentru un city break

O analiză realizată de Euronews compară cele trei destinații și evidențiază diferențele pe care turiștii ar trebui să le ia în calcul înainte de a-și rezerva vacanța.

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Londra, cea mai scumpă

Londra continuă să fie una dintre cele mai atractive destinații urbane din Europa, datorită obiectivelor turistice emblematice, muzeelor de renume internațional, spectacolelor din West End și scenei gastronomice în continuă expansiune.

Capitala britanică beneficiază de conexiuni excelente prin aeroporturile Heathrow și Gatwick, dar și de legături feroviare rapide cu continentul prin Eurostar. În plus, oferta de cazare este în creștere, mai multe hoteluri de lux fiind inaugurate sau urmând să fie deschise în acest an.

Popularitatea orașului vine însă cu un preț ridicat. Potrivit analizei, Londra este cea mai scumpă dintre cele trei capitale. În sezonul de vârf, o noapte de cazare într-un hotel de trei stele costă, în medie, aproximativ 314 euro, o cină pentru două persoane într-un restaurant de categorie medie ajunge la circa 94 de euro, iar un bilet pentru transportul public depășește 3 euro.

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Paris, echlibru între cultură și cheltuieli

Parisul continuă să profite de investițiile realizate la Jocurile Olimpice din 2024. Orașul a devenit mai prietenos cu bicicliștii, rețeaua de piste depășind 1.000 de kilometri, iar extinderea metroului este în plină desfășurare.

Pe plan cultural, autoritățile pregătesc una dintre cele mai importante modernizări ale Muzeului Luvru din ultimele decenii, inclusiv amenajarea unui spațiu dedicat celebrei „Mona Lisa”. În același timp, deschiderea unor noi galerii și muzee consolidează statutul Parisului de capitală culturală a Europei.

În ceea ce privește costurile, capitala Franței este ceva mai accesibilă decât Londra. O noapte de cazare într-un hotel de trei stele costă, în medie, 280 de euro, o masă pentru două persoane aproximativ 70 de euro, iar un bilet pentru transportul public în jur de 2,5 euro.

Roma, cea mai ieftină

Roma rămâne destinația potrivită pentru cei care vor să îmbine patrimoniul istoric cu un buget mai redus. Lucrările de restaurare realizate cu ocazia Jubileului din 2025 au modernizat mai multe monumente și spații publice, iar extinderea liniei C de metrou îmbunătățește accesul către centrul istoric.

Dintre cele trei capitale analizate, Roma are cele mai mici costuri. Datele citate de Euronews arată că o noapte într-un hotel de trei stele costă, în medie, 254 de euro, o masă pentru două persoane într-un restaurant de categorie medie aproximativ 60 de euro, iar un bilet pentru transportul public doar 1,5 euro.

Pentru românii care își planifică un city break în Europa, alegerea depinde în primul rând de buget și de experiența dorită. Londra impresionează prin diversitatea atracțiilor și a evenimentelor, însă este și cea mai costisitoare opțiune. Parisul oferă un echilibru între oferta culturală și cheltuieli, în timp ce Roma se remarcă prin cel mai bun raport între preț și experiența turistică, fiind alegerea potrivită pentru cei care vor să descopere una dintre marile capitale europene fără un buget foarte mare.