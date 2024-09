Cum au distrus mesajele WhatsApp o vacanță de lux. Femeia și-a vândut toată averea pentru a plăti o croazieră în jurul lumii

Jenny Phenix are 68 de ani și a plătit 350.000 de dolari pentru o călătorie în jurul lumii pe un vas de croazieră. Vacanța trebuia să dureze 3 ani, în care urma să viziteze 425 de destinații din 147 de țări. Însă totul s-a destrămat atunci când s-a prezentat pentru îmbarcare iar membrii echipajului i-au interzis accesul la bordul navei.

Mesajele WhatsApp nu au fost pe placul organizatorilor

Începutul călătoriei a fost amânat de mai multe ori iar femeia și-a exprimat îngrijorarea prin mesaje pe WhatsApp, postate pe grupul pasagerilor. Ea s-a declarat nemulțumită că vasul a anulat oprirea în Miami, de unde aceasta trebuia să-și ia o parte din bagajele de călătorie.

Mesajele au ajuns la conducerea organizatorilor, care au decis să-i anuleze biletul din cauza "comportamentului care afectează moralul comunității".

"Am primit o mulțime de plângeri oficiale de la rezidenți cu privire la nemulțumirile și negativitatea dumneavoastră continue. Acest comportament a afectat semnificativ moralul și bunăstarea altor pasageri. Având în vedere feedback-ul copleșitor, trebuie să vă anulăm permanent contractul pentru a menține bunăstarea comunității noastre", a declarat Kathy Villalba, directorul operational al companiilor, potrivit DailyMail.

Jenny spune că nu se aștepta ca mesajele sale să genereze o reacție atât de dură. Femeia a declarat că de acum va sta cu fiica ei, din moment ce și-a vândut casa pentru a face rost de bani.

"Nu am fost niciodată nepoliticoasă sau lipsită de respect, și nu am participat niciodată la atacuri personale. Au fost conversații private – nu am postat nimic pe platformele de socializare", a precizat ea.

"Frustrarea în rândul rezidenților a fost din ce în ce mai mare după fiecare întârziere. Am avut tendința de a fi unul dintre cei mai sinceri în a pune întrebări importante. Mulți dintre rezidenți mi-au mulțumit în privat că am vorbit pentru întregul grup. Va trebui să stau cu fiica mea până îmi voi găsi un plan complet nou pentru viața mea", a povestit Jenny Phenix, potrivit observatornews.ro.