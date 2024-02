Prima oară în Peru

În timp ce așteptam formalitățile de frontieră de la aeroportul din Lima, privirea mi-a fost atrasă de o revistă colorată de la standul de ziare, care costă atât cât costă revistele internaționale de pe orice aeroport. Pe copertă era fotografia unei doamne drăguțe, nimeni alta decât ambasadoarea României în Peru. Dacă nici ăsta nu este noroc… Am intrat în vorbă cu tipul de la stand, i-am spus ca sunt român și, zâmbind, mi-a mai întins o revistă. Pe copertă, tot fotografia ambasadoarei noastre. Zic, acesta este un semn. Întâlnirea mea de afaceri era în următoarea dimineață. L-am întrebat pe șoferul de taxi dacă Ambasada României este în drumul nostru către hotel. S-a uitat pe waze și mi-a spus că vom face un mic ocol. L-am rugat să oprească în fața ambasadei, unde am făcut câteva fotografii. Pe site-ul ambasadei am văzut programul de lucru și mi-am propus ca a doua zi să fac o vizită.

Seara m-am plimbat prin zona hotelului. A doua zi, întâlnirea a fost cu un grup de români care aveau interese de afaceri în Costa Rica. Prânzul a fost la un restaurant renumit în vestita bucătărie peruană. Împreună cu noii mei prieteni am făcut un tur lung prin Lima. Mi-a venit în mine cântecul „frumos este ...ul, dar mai frumos este Bucureștiul”. Așa că am murmurat, „frumoasă este Lima, dar mai frumos este Bucureștiul”. Am luat un taxi și am mers pe strada cu ambasada noastră. Am sunat la poartă, m-am prezentat, apoi am arătat pașaportul românesc și mi-am exprimat dorința să schimbăm câteva vorbe în interiorul clădirii. Am arătat revistele cumpărate din aeroport și câteva din articolele mele din Jurnalul, cu impresiile mele de călătorie prin alte orașe ale lumii. Amabili, zâmbitori, români adevărați. O încântare. Voi, dragii mei, știți în câte zeci de alte ambasade am intrat. Ei bine, în ambasada noastră de la Lima m-am simțit acasă. Pur și simplu, când am ieșit am crezut că pășesc pe un trotuar din București. Da, acasă, ăsta a fost sentimentul. Știți, eu sunt zgârcit cu laudele, dar de data asta nu am încotro și sunt nevoit să spun un bravo ambasadei și bravo diplomației românești! Am mai rămas pentru câteva zile și mi-am propus să revin. Dragii mei, noi continuăm vinerea viitoare. Să ne vedem cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne ajută!

