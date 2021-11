Profilul turistului de weekend: Adidași, pantaloni scurți, rucsăcei de școală. Munțomanu' lovește înca o dată!

facebook

În dorința de a evada din viata trepidantă a orașului, mulți români aleg drumeții pe munte în weekend. Din păcate, unii nu se echipează adecvat, astfel încât salvamontiștii sunt nevoiți să intervină. Și asta în condițiile în care un echipament le-ar asigura turiștilor o zi în natură fără probleme iar resursele nu ar mai fi irosite.

"Munțomanu' lovește înca o dată!

Așa arată un vajnic bărbat dintr-un grup care intenționa să ajungă pe Negoiu ieri, în ultima zi de octombrie, dar i-a surprins noaptea... ce să vezi, fără lanterne.

Și noi, care făceam recomandări la nivelul unei perechi de colțari ușori in rucsac, pentru că fără ei, e posibil sa nu poți trece câțiva metri, sau să se întâmple ce e mai rău.

Să râdem? Cred că mai degrabă trebuie să plângem, văzând nivelul "munțomanilor" noștri...", scrie Ion Sănduloiu, șeful Salvamont Argeș, pe Facebook.

La postarea acestuia, mai multe persoane au comentat despre nivelul de educație al persoanelor care aleg drumețiile de weekend dar și despre costurile acestor neglijențe.

"De ce nu le faceți un deviz cît costă misiunea de salvare, și le emiteți o factură. Este inadmisibil. Macar o sumă consistentă sponsorizare că le.ati salvat viața", întreabă Paul Bogdan.

"Nu poți învăța un roman regulile muntelui că se supără pe tine am fost și eu pe munte in Făgăraș și în Bucegi și în Parâng dar străinii ne dau lecții despre cum se merge pe munte din păcate", explică Constantin Teodor.

"Din pacate am intalnit tot mai multi astfel de "muntomani" pe trasee din Fagaras sau Crai. Au vazut ei pe net ca "ala poate, deci pot si eu". Personal, am intors un grup de patru tineri incaltati a la Deichmann, din drumul lor spre Negoiu. Trecusera de lacul Caltun. Eu deja coboram spre lac. Era tarziu. Nu mai aveau timp. Nu aveau lanterne si nici mare echipament. Doar rucsacei ca de scoala. Macar m-au ascultat. Si am ajuns pe intuneric la Balea. I-ar fi prins noaptea pe traseu fara cele necesare", povestește și Mihai Baban.