România, printre statele membre UE cu o creştere importantă a preţurilor pachetelor de vacanţă

Preţul pachetelor pentru vacanţele interne a înregistrat luna trecută o creştere mai mare (6,8%) decât a pachetelor internaţionale de vacanţă (1,6%).



Din mai 2025, preţurile pachetelor de vacanţă au crescut într-un ritm mai moderat (1,7% comparativ cu mai 2024). În 2024 şi la începutul lui 2025, creşterile anuale au fost sub 7% doar în iulie 2024 şi martie 2025.



În august 2025, cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat la pachetele de vacanţă vândute în Estonia (39,5%), Bulgaria (23%), Danemarca (12%), Portugalia (10,2%), Finlanda (9,7%), Cipru (9,6%) şi România (9,5%).



În contrast, trei state membre UE au raportat scăderi: Belgia (7%), Suedia (5,6%) şi Spania (0,1%).

AGERPRES