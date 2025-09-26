x close
România, printre statele membre UE cu o creştere importantă a preţurilor pachetelor de vacanţă

de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   19:15
Preţurile pachetelor de vacanţă în Uniunea Europeană au crescut cu 2,5% în august, comparativ cu perioada similară din 2024, iar România se află printre primele state în Europa după acest indicator, a anunţat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Preţul pachetelor pentru vacanţele interne a înregistrat luna trecută o creştere mai mare (6,8%) decât a pachetelor internaţionale de vacanţă (1,6%).

Din mai 2025, preţurile pachetelor de vacanţă au crescut într-un ritm mai moderat (1,7% comparativ cu mai 2024). În 2024 şi la începutul lui 2025, creşterile anuale au fost sub 7% doar în iulie 2024 şi martie 2025.

În august 2025, cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat la pachetele de vacanţă vândute în Estonia (39,5%), Bulgaria (23%), Danemarca (12%), Portugalia (10,2%), Finlanda (9,7%), Cipru (9,6%) şi România (9,5%).

În contrast, trei state membre UE au raportat scăderi: Belgia (7%), Suedia (5,6%) şi Spania (0,1%).

