Taxă suplimentară într-o stațiune balneară din România. Cât vor plăti în plus turiștii pentru fiecare noapte de cazare

25 de membri fondatori au pus bazele Organizaţiei de Management a Destinaţiei (OMD) din Borsec, care dispune de un capital social de 82.000 de lei, transmite Primăria Borsec.

"Colaborarea reprezintă cheia succesului turismului la Borsec. Orașul are multe resurse, dar acestea pot fi cu adevărat exploatate doar prin cooperare cu antreprenorii locali.

Aceste resurse nu sunt încă împachetate ca produse turistice, iar scopul nostru este să le creăm și să le promovăm împreună cu propunerile venite de la antreprenori. Crearea OMD-ului local servește acestui scop.

Conform declarațiilor primarului Mik József, sedința constitutivă s-a desfășurat pe 13 februarie. Organizația are 25 de membri fondatori, incluzând administrația locală. Jumătate din capitalul social de 82.000 de lei este asigurat de primărie, iar restul de 41.000 de lei rămași sunt achitați de către furnizorii de servicii turistice.

Taxă de promovare turistică

Totodată, de la 1 februarie s-a introdus în stațiune și o taxă de promovare turistică.

Acest lucru înseamnă că turiștii care se cazează în stațiune trebuie să plătească 3 lei/persoană pentru fiecare noapte de cazare, iar suma transferată de către furnizori va contribui la bugetul OMD.

Primăria a renunțat, începând cu acest an, la taxa turistică de 1% existentă anterior, se arată în comunicatul publicat de statiuneaborsec.ro.

"Dorim să adunăm cât mai mulți bani în asociație, bani care vor fi alocați exclusiv pentru promovarea stațiunii. Este necesar să promovăm Borsecul în mod unitar pe piața turistică națională, iar acești pași sunt meniți să faciliteze acest proces", a declarat edilul, menționând că primăria va întări controale furnizorilor pentru a asigura plata taxelor de către aceștia.

"La începutul acestui an am făcut mai multe controale în stațiune și am avertizat deja pe cei care primesc turiști în mod ilegal. Scopul nostru este să avem statistici reale privind numărul de nopți petrecute de turiști și să putem aloca resurse pentru promovarea localității", a explicat primarul, potrivit antena3CNN.