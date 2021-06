Turismul balnear ne reface după pandemie

După foarte mult timp de sedentarism și izolare, revenirea la tratamentele balneare este benefică atât pentru refacerea sistemului nostru imunitar, cât și pentru economie. Putem arde calorii și ne putem reface, după lunga perioadă de stat în casă, în cel mai plăcut mod, combinând distracția cu relaxarea la piscină sau la saună, iar stațiunile balneare, mai ales cele cu ape termale și termominerale, sunt pe primul loc în topul preferințelor turiștilor care se gândesc acum la remodelarea corporală și la sănătate. Acestea oferă alternativa tratamentelor de recuperare și a celor preventive, dar și plăcerea scăldatului în apă caldă, în aer liber sau în piscinele interioare.

Băile Herculane, Băile Felix și Oradea, Băile Govora, stațiunile balneare din județul Covasna și centrele SPA de pe Litoral își pot primi turiștii, în perioada următoare. Pentru românii care vor să se refacă după lunga perioadă de pandemie, mai ales pentru cei care au avut o viață sedentară, lucrând de acasă, este bine-venită o vacanță cu tratamente balneare incluse. Dacă nu vor interveni noi probleme care să impună alte perioade de restricții, în sezonul de toamnă-iarnă, specialiștii în turism se așteaptă ca în acest an să reînvie trendul vacanțelor de iarnă în stațiunile balneare. Trendul luase amploare în ultimii ani anteriori pandemiei, dar închiderea bazelor de cazare și a piscinelor interioare a blocat acest sector, în ultimul an. Dacă vor rămâne deschise, hotelurile care au piscine cu apă termală, centre de tratament și SPA ar putea deveni vedetele sezonului rece, mai ales pentru Crăciun și Revelion. Până în 2019 s-au făcut investiții foarte mari în dotările pentru zonele de wellness și SPA, în modernizarea piscinelor și îmbunătățirea condițiilor de cazare din aproape toate stațiunile balneare.

Mofete și relaxare cu ape minerale, la Covasna

În inima României, la doar 60 de kilometri distanță față de Brașov, Covasna este locul ideal pentru relaxare și tratamente balneoclimaterice. Județul are peste 1.000 de izvoare de ape minerale, cu proprietăți diferite, iar aerul este puternic ionizat, foarte bun pentru o reală detoxificare a trupului și a minții. Orașul Covasna este renumit pentru bazele de tratament, dar și pentru noile centre SPA, care au atras turiști din toate categoriile, în ultimii trei ani. Dar locuri ideale pentru relaxare și tratamente sunt peste tot, în județ, printre cele mai căutate fiind centrele wellness care au și mofete. Aerul curat, cura cu ape minerale și tratamentul cu mofete au împreună efect vindecător și de revigorare totală, pentru oricine, cu excepția celor care suferă de boli infecțioase, tumori maligne, decompensări cardiace avansate sau tulburări de ritm cardiac. Centrele de tratament, SPA și wellness ale hotelurilor sunt căutate mai ales vara, de cei care vor să scape de căldura sufocantă, tocmai pentru că aici sunt mereu temperaturi plăcute. Multe dintre hotelurile renumite din Covasna au fost renovate recent, dar nu și-au dorit clasificare de patru stele, rămânând la trei, deși serviciile sunt cu mult superioare celor specifice acestei clasificări. Hotelierii au și explicații pentru această alegere, deoarece publicul-țintă „tradițional” al zonei ar putea respinge o ofertă mai costisitoare.

Băile Herculane își recapătă strălucirea

Amatorii de tratamente balneoclimaterice cu apă termală și aer de cea mai bună calitate se vor putea bucura din nou de cele trei izvoare cu apă termală care sunt exploatate în stațiunea Băile Herculane. Cunoscută din timpul Imperiului Roman, această zonă a fost vizitată, în cele două milenii care s-au scurs de la primele construcții de aici, de cei mai importanți oameni ai lumii. Unele dintre băile romane mai există și astăzi, iar efectele apelor termale de la Herculane sunt cu adevărat miraculoase. Mai multe clădiri-monument din zona istorică a stațiunii Băile Herculane au fost renovate în ultimii ani. Izvoarele termale au proprietăți curative diferite, iar agrementul nu se face cu apă termală, ci doar cu apă fără proprietăți terapeutice. În ultimii ani s-au făcut investiții foarte importante, în spațiile de cazare și în bazele de tratament, în special la Afrodita, de patru stele, și Diana, de trei stele, iar astfel s-a putut menține un grad de ocupare destul de atractiv pentru agențiile de turism și pentru vizitatori. Tot cele două hoteluri au menținut și promovarea stațiunii, în ultimii ani, iar din 2017 au forat, pentru a capta apa termală dintr-un nou izvor. În cealaltă parte a stațiunii, în centrul istoric, sunt mai multe baze de cazare și tratament care funcționează în clădiri celebre. Primul hotel monument care a fost renovat la Băile Herculane, chiar în centrul istoric, în fața statuii lui Hercules, este Ferdinand. Hotelul a funcționat, din anul 2004, permanent, însă era singurul deschis în partea istorică a stațiunii celebre altădată în toată Europa, fiind înconjurat de ruine. Chiar dacă hotelul adăpostește una dintre vechile băi romane și efectele terapeutice ale apei termale de aici sunt unice, provenind de la un izvor separat față de celelalte baze de tratament, a fost mult timp ocolit de vizitatori, din cauza izolării. Investiții s-au făcut și la un alt mare hotel celebru din stațiune, Decebal, unde se află o altă fostă baie romană.

Cure interne și băi cu apă caldă la Felix

Apa termo-minerală de la Băile Felix este unică în sud-estul Europei şi are efecte miraculoase: previne şi tratează afecţiuni reumatice, relaxează şi ajută la recuperarea după diverse traume sau accidente, reduce riscurile asociate afecţiunilor cardiovasculare şi diabetului. Puţini ştiu că apa de la Băile Felix se foloseşte şi în cure interne, adică se poate bea şi este foarte bună pentru tratarea sau prevenirea afecţiunilor gastro-intestinale. Spune că este o apă vie. Sunt zile în care apa se poate face dintr-odată verde sau se poate tulbura, deşi nu este murdară. S-a constatat că reacţionează la factorii de mediu, pentru că este o apă naturală. Are proprietăţi curative pentru că încălzirea ei este datorată trecerii prin straturi de calcar poros, iar fiecare piscină are specificul propriu, în funcţie de felul în care s-a făcut forarea, pentru a se obţine sursa de apă. Promovate în trecut ca staţiuni balneoclimaterice, Băile Felix şi Oradea au devenit o imensă zonă de SPA pentru toate vârstele şi toate gusturile. Investiţiile în spaţii de cazare, piscine acoperite sau în aer liber, în Aqua Park şi centre de tratament atrag din ce în ce mai mulţi turişti români şi străini care au descoperit că vara poate fi permanentă şi în România, dacă apa e caldă şi atmosfera e prielnică relaxării şi distracţiei. O vacanță aici este foarte benefică pentru cei care au muncă de birou. Această zonă a fost foarte căutată, în ultimii ani, de turişti români și străini din grupa de vârstă 25-50 de ani, în special cei care lucrează în corporații.

Idee

Bolile profesionale specifice muncii la birou, cauzate de sedentarism, aer condiţionat şi poziţii incorecte ale corpului pot fi prevenite şi tratate cu apa termo-minerală.

Investițiile în zona balneo continuă

O nouă zonă turistică de top va fi construită la Pucioasa, printr-un proiect al Consiliului Județean Dâmbovița. Dacă până acum a fost cunoscută doar zona veche a stațiunii, unde există o tradiție de peste 100 de ani de tratamente cu apă „pucioasă” - adică sulfuroasă - venită prin conducte, de pe unul dintre dealurile aflate în apropierea localității, până la bazele de cazare și tratament, acum există un proiect de investiție pentru o nouă stațiune modernă, chiar la punctul de origine al izvorului. Astfel, nordul județului Dâmbovița va deveni, în câțiva ani, una dintre cele mai atractive zone pentru turismul balnear, după ce a fost foarte mult timp într-un con de umbră. Apa captată direct de la punctul de pornire, care nu va mai străbate conductele, pentru a ajunge în bazine, va avea și mai multe calități terapeutice. Iar bazele de cazare și de agrement care vor fi construite aici sunt concepute pentru a răspunde exigențelor turiștilor români și străini din grupa medie de vârstă, mai ales pentru a veni în întâmpinarea celor care lucrează foarte mult la birou.