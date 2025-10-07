Turismul din România, în declin. Sosirile în unitățile de cazare s-au redus pe tot parcursul verii 2025

Sosirile înregistrate în unitățile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în luna august 2025 au însumat 2.073.300 persoane, în scădere cu 4,6% faţă de cele din luna august 2024.

Din numărul total de sosiri, în luna august 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 85,6%, iar sosirile turiştilor străini 14,4%.

Înnoptările înregistrate în în luna august 2025 au însumat 5.090.900, în scădere cu 4,8% faţă de cele din luna august 2024. Din numărul total de înnoptări, în luna august 2025, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 88,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 11,4%.

Durata medie a şederii în luna august 2025 a fost de 2,5 zile la turiştii români și de 1,9 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna august 2025 a fost de 43,5%, în scădere cu 3,1 puncte procentuale faţă de luna august 2024.

În primele opt luni ale anului, sosirile înregistrate au însumat 9.676.800 persoane, în scădere cu 1,7% faţă de perioada similară din 2024. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,7%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,3%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în primele opt luni au însumat 21.114.500, în scădere cu 1,0% faţă de cele din perioada 1 ianuarie-31 august 2024.. Durata medie a şederii a fost de 2,2 zile la turiştii români și de

2,1 zile la turiştii străini.

Pe judeţe, numărul de sosiri ale turiştilor a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1.608.600 persoane), Municipiul Bucureşti (1.291.300 persoane) și Braşov (924.000 persoane), iar înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au înregistrat valori mai mari în: Constanța (4.956.700 persoane), Municipiul Bucureşti (2.599.200 persoane) și Braşov (1.761.700 persoane).

Pe țări1, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi au provenit din: Germania (163.700 persoane), Italia (142.900 persoane) și Israel (105.600 persoane).