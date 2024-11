O vacanță printre vulcani, plaje și păduri tropicale

Dragilor, după calculele mele, dacă veți veni în Costa Rica în lunile ianuarie-februarie, o să vedeți că nu este mai scump decât o călătorie undeva în sudul Spaniei, de exemplu. După Sărbătorile de iarnă (când prețurile sunt mari peste tot în lume) biletele de avion scad la un preț convenabil, iar cazare în Costa Rica se găsește pentru toate buzunarele. Este perioada sezonului neploios, iar vremea este absolut superbă. Zile întregi nu vezi un fir de nor pe cer. Soare, cald (fără a fi însă caniculă, temperatura maximă este între 30 și 32 de grade Celsius, atât în aer, cât și în ocean), fără poluare. Toți românii care au fost în anii trecuți au revenit apoi în fiecare an. Dacă vorbim despre o vacanță cu un buget mediu, atunci Costa Rica este țara cea mai potrivită. Totul de o organizare exemplară. În ciuda creșterii prețurilor, ca în toată lumea de altfel, acestea sunt totuși accesibile, iar oamenii, de o amabilitate ieșită din comun. De altfel, salutul lor tradițional este „Pura Vida”. Oameni veseli și îndatoritori. Turismul pentru ei este un mod de viață. Din asta trăiesc majoritatea. Dorința lor este să facă în așa fel încât tu să te întorci an de an. Și, da, cei mai mulți revin. De multe ori în altă zonă din Costa Rica. Nu ai cum să vizitezi toate frumusețile naturale într-o singură vacanță, fie ea și de două săptămâni. Ai de văzut și coasta Pacificului, și coasta Atlanticului, și jungla, și rezervațiile de maimuțe sau țestoase gigant, și toată fauna și flora de mijloc al globului, și vulcanii, și munții cu înălțimi care trec de 3.000 m, și cascadele, motiv pentru care este numită „Elveția Americii Centrale”. Plus plajele. De asemenea, dacă ești amator de sporturi nautice, aici este raiul surferilor. Eu, desigur, recomand coasta Pacificului, mai liniștită și lipsită de intemperii în comparație cu coasta Atlanticului.

Un mare avantaj pentru români este faptul că nu este nevoie de viză. Anul trecut numărul turiștilor a întrecut de multe ori numărul de locuitori ai republicii. Absolut tot ce vrei. Zeci de vedete din toată lumea își fac vacanța în Costa Rica. Mult tineret, pentru că prețurile sunt accesibile. Prin Constituția din 1948, Republica Costa Rica nu are armată, așadar oamenii sunt din firea lor pacifiști. Și infracționalitatea este la cote minime, practic neglijabile. Singurul „inconvenient” ar fi zborul lung cu avionul, 14-16 ore, în funcție de numărul de escale, însă odată ajuns aici, uiți de oboseala zborului. Cred că nu este nevoie să vă spun mai multe. Eu sunt rezident al acestei țări de 24 de ani. Vă așteptăm să vă convingeți.

Dragii mei, noi ne vedem vinerea viitoare, cu sănătate, pace și siguranță. Doamne ajută!

