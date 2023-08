Hoteluri pe litoral, de la 35 lei/noapte

Cei care vor să meargă la mare începând de săptămâna viitoare pot beneficia și de reducerile foarte mari de prețuri, atât pe litoralul românesc, cât și pe cel bulgăresc. În România este un program social care deja are tradiție, „Litoralul pentru toți”, în care s-au înscris mulți hotelieri, iar prețurile de pornire vor fi, la fel ca anul trecut, 35 de lei pe noaptea de cazare. În Bulgaria, prețurile scad cu 40-50% față de vârful de sezon, iar în România, cu 50-70%, oferte speciale fiind și pentru hotelurile de 4 și 5 stele, în regim all inclusive. Hotelierii și agențiile se așteaptă la un grad de ocupare de peste 70%, la fel ca în vârf de sezon.

Chiar dacă încă nu atrage turiști străini, litoralul românesc este plin, de la jumătatea lunii iulie, iar prognoza meteo pentru septembrie anunță încă o lună de vară. Totul se ieftinește, de săptămâna viitoare, iar toamna aceasta va fi ca vara.

„Septembrie are șanse să fie ca vara, din punct de vedere al gradului de ocupare. Sunt patru programe în paralel, începând cu „Litoralul pentru toți”, de care a auzit toată lumea. Dar mai există programe precum „Zile gratuite de vacanță - 4 plus 1”, plătești 4 și stai 5, sau programe „Last minute” și „Late summer”. Toate au cam același tip de reduceri, de până la 70% față de vârful de sezon. Ideea, pe scurt, e că va fi mult mai ieftin decât la 1 august, cu tarife cu 50-70% mai mici, iar factorul cheie e vremea. Dacă iunie era la fel ca septembrie, acum în septembrie poate fi vreme foarte bună, ca în august. Bulgaria, în schimb, s-a scumpit foarte mult. În septembrie se poate recupera mult din acest sezon estival pe litoralul românesc”, a explicat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, patronul agenției de turism Bibi Touring.

Cea mai ieftină cameră: 35 de lei

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a lansat ediția de toamnă a programului „Litoralul pentru toți”, prin care românii se pot caza în hotelurile și pensiunile clasificate din stațiunile de la Marea Neagră cu prețuri începând de la 35 de lei pe noapte. Cele mai multe hoteluri înscrise în acest program păstrează tarifele de anul trecut, a anunțat FPTR.

Programul „Litoralul pentru toți” a ajuns la ediția cu numărul 42 și se derulează în perioada 1 - 30 septembrie 2023, fiind creat pentru cei care vor să petreacă un sejur pe litoralul românesc în extrasezon.

Până în prezent s-au înscris în program 48 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, care pun la dispoziția turiștilor un număr de aproximativ 5.000 de locuri de cazare pe noapte. Până la începerea efectivă a programului, pe 1 septembrie, hotelierii estimează că peste 100 de unități vor intra în acest program, astfel încât peste 40.000 de turiști ar putea beneficia de tarifele reduse. Locurile vor fi vândute atât direct, de hoteluri, cât și prin agenţiile de turism partenere și revânzătorii lor.

Vacanțe în ambele țări

În continuare, românii care caută diversitatea, își programează vacanța din septembrie și pe litoralul românesc, și pe cel bulgăresc, tendința aceasta existând de mai mulți ani. „Și la bulgari sunt multe oferte speciale. Prețurile scad cu până la 40-50%, cerere există, vremea îi ajută și pe ei, deci vara se prelungește. Sunt turiști care deja își rezervă a treia vacanță de vară în septembrie. E o creștere cu peste 50% a numărului de cereri pentru vacanțe în septembrie față de anul trecut, atât în România, cât și în Bulgaria”, a explicat, pentru Jurnalul, Lucian Bădîrcea, patronul agenției IRI Travel, specializată în litoralul românesc și cel bulgăresc.

Cine vrea acum să meargă la un hotel de 4 stele, cu regim all inclusive, de exemplu, ar putea plăti pentru 4 nopți de cazare circa 340 de euro (circa 1.700 de lei) pentru două persoane, într-o cameră dublă, în Bulgaria, adică 170 de euro de persoană (circa 850 de lei). Iar în România tot pentru două persoane în cameră dublă, patru nopți, all inclusive, la 4 stele, ofertele sunt între 1.700 și 2.300 de lei, în funcție de hotel. „Prețurile s-au cam apropiat anul acesta, între România și Bulgaria, mai ales pentru ofertele de la 4 stele all inclusive. Și pentru ofertele de 3 stele sunt prețuri destul de apropiate, de exemplu, la 3 stele, cu demipensiune, în Bulgaria ar costa 290 de euro pentru două persoane, cu 4 nopți, iar în România, circa 1.550 de lei”, mai spune Lucian Bădîrcea.

Unele hoteluri au scăzut deja tarifele

Pe lângă aceste programe de reduceri, unii hotelieri au scăzut deja prețurile, atât în România, cât și în Bulgaria. De exemplu, hotelul Dunărea, de 3 stele, din stațiunea Mamaia, are prețurile mai mici cu 25% încă din 20 iulie – 380 de lei camera matrimonială (două persoane), respectiv 400 de lei camera twin (două persoane). De la 1 septembrie, prețurile scad și mai mult, ajungând la 290 de lei camera matrimonială, respectiv 320 camera twin.

Prețurile au scăzut tot cu 25% și la unele hoteluri de pe litoralul bulgăresc, după 22 august, iar de la 1 septembrie vor fi reduceri și mai mari. De exemplu, la Reina del Mar, hotel de 5 stele din stațiunea Obzor, din Bulgaria, în regim all inclusive, prețul unei camere, pentru o noapte de cazare, ajunge la 300 de euro (1.480 lei), scăzut de la 500 de euro (2.470 lei), cât era în vârf de sezon.

