Vești importante pentru turiști: Reguli stricte la intrarea în SUA. Călătorii obligați să arate activitatea pe rețelele sociale

Autoritățile americane au pus în aplicare, de vineri, o nouă regulă care extinde semnificativ colectarea de date biometrice de la cetățenii străini care intră sau ies din Statele Unite. Măsura a fost anunțată în luna octombrie și vizează consolidarea securității naționale, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), notează EFE.

Colectarea de date biometrice

În baza noii reglementări, autoritățile pot colecta fotografii, amprente digitale și date biometrice faciale în aeroporturi, la punctele de frontieră terestre și în porturile maritime. Pentru prima dată, sunt incluși și minorii sub 14 ani, precum și persoanele cu vârste de peste 79 de ani, categorii care până acum erau exceptate de la aceste proceduri.

Măsura se aplică tuturor celor care nu dețin cetățenie americană, inclusiv rezidenților permanenți cu carte verde, rezidenților temporari, lucrătorilor sezonieri, minorilor și persoanelor vârstnice. Potrivit autorităților, sistemul va permite identificarea mai precisă a persoanelor care solicită acces în SUA și verificarea clară a ieșirii acestora din țară.

Oficialii americani susțin că decizia vine pe fondul unor riscuri precum terorismul, utilizarea frauduloasă a documentelor de călătorie, depășirea perioadei legale de ședere sau furnizarea de informații incorecte de către călători.

„Acest sistem va permite Departamentului pentru Securitate Internă să confirme mai concret identitatea străinilor care solicită intrarea sau admiterea în Statele Unite și să verifice ieșirea lor din țară”, au explicat reprezentanții DHS.

Noua politică a atras însă reacții critice din partea activiștilor pentru drepturile civile, care se tem de lipsa de transparență privind stocarea datelor, durata păstrării acestora și posibilele consecințe în cazul unor erori de identificare.

Turiștii din 42 de țări, obligați să prezinte activitatea lor pe rețelele sociale

În paralel, administrația americană a propus recent și o altă măsură. Turiștii din 42 de țări, inclusiv Spania, ar putea fi obligați să furnizeze istoricul activității lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite.

Această cerință ar urma să se aplice persoanelor care călătoresc în SUA prin Sistemul Electronic de Autorizare de Călătorie (ESTA), un program care include state precum Regatul Unit, Franța, Japonia, Australia, Israel sau Qatar.

Prin aceste măsuri, autoritățile americane transmit un semnal clar de înăsprire a controlului la frontieră, într-un context global marcat de preocupări legate de securitate, migrație și supravegherea digitală.

Acest program acoperă turiști și călători din 42 de țări, inclusiv Spania, Regatul Unit, Irlanda, Noua Zeelandă, Australia, Franța, Japonia, Israel și Qatar, printre altele.