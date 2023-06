10 plante de interior care înfloresc tot anul. Cum să le îngrijești pentru a te bucura de ele cât mai mult timp

Dacă plantele tale sunt doar verzi și vrei să dai mai multă culoare locuinței, soluția ideală este să le alegi pe cele care au tot timpul flori, scrie livingetc.com.

Iată cele mai frumoase flori de apartament, potrivit recomandărilor specialiștilor:

1. Violeta africană

Când vine vorba de cum să-ți transformi pervazul într-o grădină interioară, violeta africană (Saintpaulia) te va uimi cu florile sale delicate și catifelate care înfloresc în fiecare lună. Mai mult, nu are nevoie de îngrijire specială. Pământul trebuie menținut umed, florile moarte și frunzele deteriorate ăndepărtate. Protejeaz-o de lumina directă a soarelui și de curenții reci.

2. Crinul păcii

Te vei bucura permanent de florile sale albe, elegante, și d efrunzele verzi lucioase dacă alegi soiul Spathiphyllum wallisii. Înflorește câteva luni. Un alt soi este „Starlight”. Acesta face circa 20-25 de flori în perioada februarie-august. Are nevoie de lumină medie, așa că nu trebuie expus direct în soare. Dacă frunzele sale cad atunci trebuie udat mai mult.

3. Muşcate

Muscatele sunt plante foarte versatile care cresc bine atat in interior cât și in exterior, indiferent de iluminare, spatiu sau calitatea solului. Au o perioadă lungă de înflorire și ciorchini mari de flori colorate, ceea ce le face una dintre cele mai bune plante de interior care înfloresc tot anul. Nu au nevoie de multă luminăs ori spațiu dar trebuie evitată expunerea directă la razele soarelui. Nu are nevoie de udare excesivă, pământul trebuind să fie umed când nu este înflorită.

4. Oxalis

Există mai multe varietăți ale acestei plante, care este un atu excelent pentru orice pervaz interior. Cel mai popular tip este oxalis deppei, cunoscut și sub numele de trifoi norocos. Are patru frunze colorate care se deschid ziua și se închid noaptea. Când petalele sunt deschise, arată ca niște fluturi. Se ofilește dacă nu este udată dar își revine repede. Preferă lumina indirectă puternică, trebuie udată de două ori pe săptămână primăvara și vara. Florile trebuie tăiate după c e se ofilesc, aproape de partea inferioară a tulpinii.

5. Beloperone (Planta de creveți)

Înflorirea acestei plante atractive, ușor de cultivat, apare aproape tot timpul anului. Florile sunt de culoare roz-somon și provin din frunze modificate.. Există și o floare anaturală, care este albă. Crește până la circa un metru. Are nevoie de zile calde, nopți răcoroase și un pervaz însorit. Dacă este tăiată la jumătate va crește din nou. Vara poate fi mutată afară iar lumina soarelui îi va da culori mai intense. Este preferată de păsările colibri.

Această plantă este originară din Mexic și a fost naturalizată în Florida.

6. Crossandra

Are flori strălucitoare care durează mult timp, de culoare portocaliu-roșu. Apar la începutul primăverii și durează până la sfârșitul toamnei. Începe să înflorească atunci când p lanta este încă foarte tânără și are frunze verzi lucioase. Există și un soi cu flori galbene. Are nevoie de o atmosferă ușoară, caldă și umedă. Dacă nu primește suficientă lumină, va înceta să înflorească.

7. Impatiens

Deși este cunoscută în principal ca plantă de exterior, prosperă și în apartament, chiar și în lunile de iarnă. Florile vin într-o gamă de culori, inclusiv alb, portocaliu, roz, violet și roșu. Unele soiuri au și frunze atractive, multicolore. Este ușor de îngrijit, îi place lumina puternică, altfel florile cad. Un loc însorit, orientat spre sud este ideal. Are nevoie de pământ umed și căldură.

8. Anthurium (Floare de flamingo)

Este cunoscută ca fiind cea mai lungă plantă de apartament din lume. Fiecare înflorire poate dura până la 8 săptămâni, iar altele noi vor apărea des. Acestea nu sunt flori reale, ci frunze cerate modificate. Anthuriumurile exotice înfloresc cel mai bine în lumină indirectă, trebuie udate la fiecare câteva zile pentru a menține compostul umed.

9. Bromeliad

Această plantă are aspect tropical, florile sunt spectaculoase și rezistă câteva luni. Dar înfloresc o singură dată în timpul vieții și trebuie să fie în condițiile potrivite. Florile nu sunt chiar flori, ci bractee colorate. Dacă sunt cultivate ca plante de interior, majoritatea sunt puse într-un amestec de compost și nisip. Au nevoie de lumină indirectă pentru a se dezvolta. Așteaptă până când primii doi centimetri de sol se simt uscați la atingere înainte de a le uda.

10. Streptocarpus

Înflorește din mai până în octombrie dacă are condiții potrivite. Îi trebuie lumină naturală, la o fereastră orientată spre nord sau est. Este o rudă apropiată a violetei africane. Florile sunt mari, în formă de trompetă, albe, albastru, violet, roz sau roșu. Are nevoie de umezeală.