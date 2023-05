În timp ce unele plante vor atrage viespi cu miros dulce de nectar, altele le vor descuraja în mod activ și vor menține numărul de vizitatori la minimum, potrivit tom's guide. Iată 5 plante care vor ține viespile departe de curtea ta.

1. Mentă

În timp ce mirosul de mentă este răcoritor pentru noi, multor dăunători nu le place aroma ascuțită și intensă. De exemplu, menta va respinge muștele, furnicile și chiar rozătoarele . Și viespile nu fac excepție de la această tendință. Un miros de mentă va provoca viespile să zboare în direcția opusă și, deoarece menta are un miros deosebit de puternic, acestea sunt cele mai bune pentru a respinge astfel de dăunători.

Fiind ușor de îngrijit și cu creștere rapidă, menta poate fi un plus util pentru orice grădină. Se dezvoltă în plin soare sau umbră parțială, cu apă obișnuită pentru a oferi sol umed. Poate preferați să plantați menta în ghiveci și să le poziționați acolo unde doriți în mod activ să descurajați viespii, cum ar fi lângă uși și ferestre.

2. Pelin

O altă plantă care va ține activ viespile la distanță este pelinul. În trecut, această plantă cu gust amar a fost adesea folosită în scopuri medicinale, în special pentru a ajuta digestia și pentru a ucide paraziții interni. Este, de asemenea, un ingredient comun în absint și vermut - amărăciunea și aroma sa contribuie la aroma generală. Dar utilizările pelinului nu se opresc aici.

Pelinul conține o substanță numită și absint și aceasta este de fapt toxică pentru insecte, așa că viespile se vor îndepărta din acest motiv. Planta este un pericol pentru ele dacă este ingerată.

Pelinul preferă să crească la soare, cu condiții pe partea uscată - solul cu drenaj rapid ar fi cel mai bine. Este o plantă destul de rezistentă și va necesita spațiu pentru a crește. De asemenea, poate trăi ani de zile cu îngrijirea corespunzătoare. Datorită faptului că este foarte toxică, această plantă trebuie evitată dacă aveți copii mici care aleargă prin curte.

3. Lemongrass

Lemongrass, citronela sau iarbă de lămâie este o plantă medicinală și culinară cu o aromă deosebită. Planta are o mulțime de utilizări. Tulpinile pot fi folosite pentru a infuza o aromă delicioasă de citrice în mesele noastre - se găsește adesea în supe și salate. De asemenea, este folosit în scopuri medicinale, tratând tot felul de afecțiuni. Chiar și răceala obișnuită poate fi calmată cu lemongrass, datorită proprietăților sale antibacteriene și antifungice.

Viespile nu suportă mirosul intens de lemongrass, care este produs de uleiul de citronella pe care îl conține. De fapt, acest parfum de lămâie va ține la distanță muștele, țânțarii și rozătoarele în același timp, așa că este un adevărat aliat dacă te lupți cu dăunătorii în curte sau în jurul casei tale.

Lemongrass poate fi cultivată în aer liber, dar preferă condițiile calde, cu soare plin și temperaturi ridicate.

4. Eucalipt

Arborele de eucalipt produce un ulei care este adesea folosit pentru a reduce durerea și inflamația. Adăugați la asta, uleiul de eucalipt poate ameliora congestia, așa că se găsește uneori în produsele pentru răceală și gripă. Unii susțin că poate ajuta la relaxare și la ușurarea stresului, de asemenea, deci este un lucru util de extras.

Mirosul copleșitor va ține la distanță tot felul de dăunători nedoriți. De fapt, pe lângă viespi, mirosul de eucalipt va alunga muștele, acarienii și țânțarii , pentru a numi câteva. Deci, acest copac merită cu siguranță luarea în considerare dacă aveți o cantitate bună de spațiu disponibil în curtea dvs. În schimb, pomii fructiferi vor atrage în mod activ viespi, așa că luați în considerare cea mai bună poziție pentru a le ține departe de zonele pe care le frecventați.

Acest copac preferă condițiile calde și umede în aer liber. Soarele plin este cel mai bine, în timp ce este adăpostit de vânturile reci.

Uleiul de eucalipt este toxic dacă este ingerat, așa că evitați această plantă dacă aveți copii mici.

5. Pennyroyal ( busuiocul cerbilor)

Pennyroyal sau busuiocul cerbilor este o altă plantă bună de crescut dacă vrei să scapi de viespi. Busuiocul cerbilor este o planta inrudita cu menta si face parte din flora spontana din Europa, Asia de Vest, dar si Nordul Africii. Este o planta iubitoare de soare, prefera solurile umede. creste pana la 30 de cm in inaltime, are tulpina in patru muchii, ramificata la baza, cu frunzele dispuse la baza nodurilor, de obicei in perechi opuse. Frunzele sunt ovale, usor dintate. Florile sunt de culoare roz-violaceu si cresc la baza frunzelor. Intreaga planta este acoperita cu perisori fini.

Frunzele contin uleiuri volatile care se emana o aroma mentolata, proaspata, daca sunt sfaramate. In scop fitoterapeutic se folosesc frunzele si florile, care se recolteaza atunci cand jumatate din flori sunt inflorite. Perioada de inflorire este iulie- septembrie. Planta este foarte bogata in uleiuri volatile (pulegona, mentona, piperitona) si tanin.

Este o priveliște deosebită în orice curte și va ține viespile la distanță datorită mirosului său intens de mentă - face de fapt parte din familia mentei. Se știe că ține și muștele și puricii departe, așa că poate fi un plus util pentru orice grădină.