5 soluții naturale te ajută să ții ploșnițele urât mirositoare departe de casa ta

Sigilează punctele de intrare, curăță curțile și minimizează iluminatul exterior. Ținerea lor afară din casă este importantă deoarece se înmulțesc rapid, emană un miros neplăcut și sunt o mare pacoste, în pofidafaptului că nu sunt dăunătoare.

Acestea se strecoară în casa ta căutând hrană și adăpost, pe măsură ce temperaturile se răcesc. Sunt insecte mici, în formă de scut, care emană un miros neplăcut atunci când sunt deranjate.

Deși nu mușcă, pot invada casele în număr mare. Se strecoară înăuntru prin crăpături și deschideri mici, lăsând proprietarii de case frustrați de mirosul și mizeria pe care le provoacă.

Sigilează toate crăpăturile și golurile

Folosind puțin silicon, etanșează în jurul fundației și pereților exteriori ai casei. Blocarea punctelor de intrare minuscule va împiedica ploșnițele mirositoare să alunece în interiorul casei.

De asemenea, poți să folosești plase care se potrivesc bine și repară orice rupturi.

Adaugă benzi de etanșare acolo unde este necesar. Sigilează în jurul orificiilor de ventilație, a țevilor de utilități și oriunde altundeva unde vezi lumina zilei.

Taie plantele și crengile

Curăță orice locuri unde ploșnițele mrositoare ar putea dori să se ascundă și să-și depună ouăle pentru a preveni o infestare.

Gândește-te la stive de lemne de foc, cutii de carton vechi și tufișuri crescute excesiv. Menține curtea curată și organizată și mută lemnele de foc departe de casă.

Greblează frunzele căzute, taie plantele și evită dezordinea de-a lungul gardurilor și colțurilor. Dacă spațiul din jurul casei este deschis și curat, există șanse mari ca ploșnițele puturoase să nu-l găsească foarte primitor.

Gestionează luminile din jurul casei

Un alt truc util este gestionarea luminilor exterioare din jurul casei. Întrucât ploșnițele mirositoare gravitează în mod natural spre lumină, stinge-le pe cele inutile seara sau înlocuiește becurile albe strălucitoare cu unele galbene sau chihlimbarii.

Luminile de pe verandă, reflectoarele sau chiar luminile interioare strălucitoare le pot atrage.

Folosește pământ de diatomee

Presară pământ de diatomee de-a lungul pervazurilor, tocurilor ușilor și fundațiilor pentru a crea o barieră naturală. Deshidratează ploșnițele mirositoare fără substanțe chimice.

Curăță după fructele căzute

Dacă ai pomi fructiferi sau arbuști în curte, fii foarte atent să le culegi repede și să nu le lași să cadă la pământ și să se adune. Ploșnițele mirositoare vor merge oriunde este mâncare. Cu cât le oferi mai mult acces la fructele în descompunere, cu atât este mai probabil să continue să vină în casă.

Ploșnițele puturoase adoră să se hrănească cu sucul din fructe și legume, și folosesc aceste locuri pentru a se ascunde și a depune ouă. Păstrează-le constant ordinea în curte și toaletează copacii, și nu vor mai sta atât de mult prin preajmă, potrivit thespruce.com.

