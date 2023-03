7 plante care pot supraviețui fără lumina naturală

Problema este că, în condiții de lumină scăzută, poate fi dificil pentru multe plante să supraviețuiască. Asta înseamnă că este adesea dificil să păstrăm plantele în încăperile fără ferestre, cum ar fi băile și birourile. Există totuși excepții. Unele plante nu numai că pot supraviețui, dar chiar prosperă la umbră, scrie tomsguide.com.

Iată 7 plante care nu au nevoie de lumina soarelui:

1. Planta de fontă

După cum îi sugerează numele, această plantă are frunze dure, necesită puțină întreținere și lumină. Se deteriorează însă dacă sunt îngrijite prea mult, cum ar fi udarea excesivă. Trebuie să stea departe de lumina directă a soarelui, care îi pârjolește frunzele. Are o creștere lentă, așa că nu-ți face griji dacă arată puține progrese în timp. Cu frunzele sale groase și vibrante poate înveseli un spațiu întunecat. Nu este toxică pentru câini și pisici.

2. Planta păianjen

Este o plantă tolerantă la condițiile de mediu, indiferent dacă e plasată la lumină indirectă puternică sau într-un colț întunecat. Trebuie tăiată periodic și udată o dată pe săptămână. Este o plantă destul de rezistentă și poate fi pusă la îmnălțime, pe un raft. Nu este toxică pentru câini și pisici.

3. Planta ZZ

Întâlnită în cafenele, malluri, spații închise, planta ZZ se adaptează bine la niveluri scăzute de lumină artificială. Lumina directă a soarelui îi poate deteriora frunzele cerate. Poate fi udată rar pentru că rezistă perioade lungi fără apă. Va supraviețui astfel indiferent de condiții. Este însă toxică pentru animalele de companie și pentru oameni.

4. Bambusul norocos

Este o versiune mai mică a bambusului tradițional, cunoscut sub numele Dracaena sanderiana. Este mai rezistent decât pare și crește la lumină scăzută. Poate fi plantată în pământ sau direct în apă. Se crede că aduce noroc. Razele directe ale soarelui îi vor arde frunzele și tulpina. Crește rapid, așa că poate fi nevoie să-i fie tăiate frunzele. Preferă căldura. Dacă este plantată direct în apă, aceasta trebuie schimbată la două săptămâni. Este toxică pentru animalele de companie.

5. Crin de pace

Crinul de pace este o plantă de apartament larg răspândită. Necesită foarte puțină întreținere, are un aspect elegant și face flori albe. Este mai rezistentă decât pare și va crește la umbră sau la soare însă la lumina puternică este probabil să nu înflorească. Are nevoie să fie udată regulat dar trebuie ca excesul de apă să fie absorbit pentru a nu putrezi rădăcinile, așa că are nevoie de găuri de drenaj. Frunzele pot fi șterse din când în când. Este toxică pentru animalele de companie.

6. Dracaena

Familia Dracaena acoperă o gamă largă de plante, inclusiv bambusul norocos, și este o opțiune excelentă dacă vrei plante mai mari, de genul arbuștilor. Este ușor de îngrijit, îi place atât umbra, cât și lumina indirectă. De asemenea, îi place și umezeala, așa că se descurcă bine în baie sau bucătărie. Totuși, nu are nevoie de prea multă apă. Este toxică pentru animalele de companie.

7. Iedera engleză

Această plantă se cațără oriunde. Are o creștere rapidă și se înmulțește ușor de la un butaș mic, deși poate fi invazivă și greu de îndepărtat, așa că cel mai bine este să fie păstrată într-un recipient unde poate fi tăiată regulat. Îi priește la lumină indirectă dar va supraviețui și la umbră. Trebuie udată dacă solul este uscat, o dată pe săptămână. Arată grozav pe un raft. Este toxică pentru animalele de companie.