7 sfaturi pentru udarea gazonului. Cum să menții prospețimea ierbii în timpul verii toride

Ei bine, cea mai bună perioadă din zi pentru udarea gazonului este între 6.00-10.00 dimineața. Apa va avea timp să intre în sol și să ajungă la rădăcinile ierbii pentru a fi apoi abrosbită apoi în pământ. Dacă o uzi mai târziu, când căldura soarelui este prea puternică, o mare parte din apă se evaporă înainte de a ajunge în sol, scrie a-z-animals.com.

Unii oameni aleg să ude seara însă acest lucru poate duce la complicații. Udarea pe timp de noapte crește riscul de îngălbenire. Iarba din care este alcătuit gazonul este sensibilă la boli fungice. Udarea pe timpul nopții menține umezeala solului fără efectul de evaporare provocat de soare. Acest lucru crează mediul propice ca boala fungică să se instaleze.

Dacă nu poți să uzi gazonul dimineața, atunci ar fi potrivite orele 16.00-18.00. Soarele nu se află direct deasupra capului, astfel încât apa nu se va evapora prea repede. În schimb, curtea ta va avea puțin timp să se usuce înainte de căderea nopții.

Cum știi dacă gazonul are nevoie de apă?

Nimeni nu vrea să-și ude gazonul dacă iarba nu are nevoie. Înseamnă risipă de apă și este dăunător. Așa că trebuie să fii atent la semne. Dacă iarba ta este decolorată, cu un aspect verde plictisitor sau chiar gri, acesta este un semn că are nevoie de apă. De asemenea, aruncă o privire la firele individuale de iarbă. Lamele curbate înseamnă că are prea multă apă.

De asemenea, poți folosi testul cu șurubelnița. Dacă nu poți înfige cu ușurință o șurubelniță în pământ, probabil că este timpul să uzi gazonul.

În cele din urmă, poți doar să faci o plimbare prin curte. Dacă urmele tale nu dispar repede, acesta este un semn că iarba ta nu are suficientă umiditate.

De câtă apă este nevoie

În general, iarba are nevoie de 3-4,5 centimetri de apă săptămânal. Cu toate acestea, nu vrei să uzi gazonul o singură dată pe săptămână, iar cel mai bine este să împarți cantitatea de apă în două sesiuni de udare, într-un interval de 7 zile.

Există și sisteme mai scumpe de irigare, care dispun de monitoare de debit, astfel încât să vezi exact câtă apă ai folosit în curte. Dar dacă nu vrei să faci o astfel de investiție, există un truc eficient.

Poți instala cutii goale în raza de acțiune a stropitoarei (cum sunt conservele de ton sau cele pentru pisici). Pornești stropitoarea și apoi cronometrezi cât timp durează pentru a se colecta apa în cutii. Acest lucru îți oferă un indicator bun al duratei de udare.

Cât de des trebuie udat

Poate ți se pare o idee mai bună să uzi mai des și mai puțin în fiecare zi, dar nu este. Dacă uzi puțin în fiecare zi, apa nu va păstrunde suficient de adânc în sol și va face ca rădăcinile de iarbă să se întoarcă în sus, spre sursa de umiditate, în loc să crească în pământ. Plantele sănătoase, inclusiv iarba, au nevoie de rădăcini adânci pentru a se dezvolta. Astfel că soluția este să uzi de două ori pe săptămână, după regulile de mai sus. Astfel vei ajuta iarba să-și dezvolte rădăcini mai puternice și mai profunde.

Însă totul depinde de vreme. Vor fi multe săptămâni în care poți să renunți la udare. Ploaia este întotdeauna cea mai bună pentru gazon. Oferă umezeală adâncă și uniformă, pe care niciun sistem nu o poate egala. În plus, este gratuită!

Totuși, poate fi dificil să ghicești câtă apă a primit gazonul tău în urma unei furtuni. Un pluviometru poate elimina presupunerile. De asemenea, este important să știi că solul poate să nu absoarbă toată apa de la o ploaie puternică. Dacă este o ploaie rapidă dar cu multă apă, cel puțin o parte din aceasta se va scurge.

Cum se udă în timpul caniculei

Zilele de vară sunt calde și adesea uscate, așa încât gazonul va avea nevoie de mai multă apă. Așa că poți adăuga o zi în plus pe săptămână pentru udarea lui. Cu toate acestea, tot trebuie să fii atent să nu îl uzi prea mult.

Când temperatura depășește 30 de grade Celsius poți să stropești gazonul rapid și în mijlocul zilei. Scopul nu este să se înmoaie solul, doar să se răcească iarba. Stresul termic poate trimite iarba în repaus. În repaus, gazonul poate părea maro și uscat. Reprizele rapide de apă în zilele caniculare pot ameliora stresul termic și pot menține iarba verde. Aceste sesiuni de stropire sunt scurte, așa că nu vor întoarce rădăcinile în sus. Cea mai mare parte a apei, în aceste udări de 5 minute, nici nu va patrunde in sol. În acest caz, nu este vorba despre hidratarea ierbii, doar pentru a o răcori.

Când trebuie oprită udarea

Mulți proprietari opresc udarea prea devreme. Toamna este un anotimp esențial pentru gazonul tău. Este perioada când gazonul se reconstruiește după căldura verii și se pregătește pentru repaus de iarnă. Cu siguranță nu este momentul să fie oprită udarea!

Iarba continuă să crească pe tot parcursul toamnei. Creșterea poate să nu fie la fel de aparentă deasupra solului, dar există o creștere critică care are loc sub pământ. Continuă, așadar, să uzi gazonul până când pământul îngheață. Este în regulă dacă vecinilor li se pare ciudat. Își vor schimba părerea când vor vedea gazonul în primăvara următoare!

Nu numai că apa este esențială în timpul toamnei, dar este și cel mai bun moment pentru a-ți hrăni iarba. Majoritatea oamenilor vor să fertilizeze curțile primăvara. Așa că este în regulă să faci o fertilizare ușoară dar toamna este un moment mult mai bun pentru fertilizare profundă. Când gazonul este bine hrănit și bine udat toamna, va arăta uimitor la primăvară.

Un sfat important! Scoate furtunul de la fântână atunci când temperaturile scad sub zero grade. În caz contrar, apa poate să înghețe și acesta se crapă.

Cât de scurt trebuie tunsă iarba

Ești tentat să tai foarte scurt. În plus, va trebui să o cosești mai rar. Însă dacă tai iarba prea scurt, acest lucru dăunează gazonului.

Ca regulă generală, nu trebuie să tai niciodată mai mult de o treime dintr-un fir de iarbă atunci când cosești. Altfel iarba se va stresa și vor apărea pete maronii. Totodată, iarba oferă umbră naturală rădăcinilor sale. Vara, las-o înaltă de 9 centimetri pentru a oferi mai multă umbră rădăcinilor. Acest lucru le va menține reci și iarba se va menține sănătoasă.

De asemenea, asigură-te că lama este ascuțită pentru a nu rupe firul de iarbă. Mergi cu mașina de tuns încet. Poți lăsa iarba tăiată în curte deoarece este bogată în azot și oferă un îngrășământ natural gazonului. Dacă aceasta este însă prea groasă ori prea umedă, trebuie îndepărtată pentru a nu provoca boli fungice.

Perioada de însămânțare

Cel mai bun moment pentru a semăna semințe de iarbă este până la mijlocul toamnei. Acest lucru este valabil indiferent dacă faci un gazon nou ori adaugi la cel existent. Plantarea semințelor toamna permite germinarea lor, care durează 10-20 de zile, și se dezvoltă sistemul radicular înainte de repausul de iarnă.

Semănarea de primăvară poate funcționa dar este posibil ca rădăcinile să nu fie pregătite pentru a face față verii calde și uscate care urmează. Va trebui să respecți un program strict de udare pentru a menține iarba sănătoasă.

Semănatul de vară este cu ușurință cea mai proastă opțiune din cauza vremii calde și uscate.