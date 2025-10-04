9 lucruri din casa ta pe care ar trebui să le cureți cu sare și lămâie

Lămâia este folosită în multe produse de curățare de uz casnic cumpărate din magazin și nu este adăugată doar pentru parfumul său proaspăt. De asemenea, are calități antimicrobiene naturale, îndepărtează eficient calcarul, are capacitatea de a combate mirosurile și descompune grăsimea și murdăria.

În loc să folosești produse de curățare chimice în casa ta, poți opta astfel pentru o versiune mai sănătoasă, pe care o prepari singur. De la curățarea și dezodorizarea tocătoarelor și uneltelor din lemn până la lustruirea metalului și chiar slăbirea și îndepărtarea șuruburilor ruginite, lămâia și sarea merită un loc în arsenalul tău de curățare.

Aceste trucuri de curățare nu sunt doar sigure, economice și eficiente - miros și mult mai bine decât produsele de curățare chimice dure.

Reîmprospătarea și dezodorizarea tocătoarelor

Ia o lămâie, tăie-o în jumătate, presară puțină sare pe lămâie și freacă bine tocătorul. Apoi clătește-l cu apă caldă. Această combinație s-a dovedit a fi eficientă în eliminarea mirosurilor și petelor persistente.

Îndepărtarea alimentelor arse din oale și tigăi

Nu este nimic mai rău decât să arzi mâncarea în tigaia ta preferată și poate părea imposibil să o cureți. Stoarce sucul de lămâie direct pe zonele arse, presară puțină sare pe el și lasă să acționeze 30 de minute. Acidul citric din lămâie descompune grăsimea și mâncarea lipită. Îndepărtează bucățile mai mari de mâncare lipite, freacă cu un burete și apoi clătește rapid cu apă caldă. Nimeni nu va ști că ai ars cina.

Îndepărtarea murdăriei de pe chiuvetele din oțel inoxidabil

Sarea și lămâia sunt eficiente în restabilirea strălucirii chiuvetei din oțel inoxidabil și adaugă, de asemenea, un parfum proaspăt. Taie lămâia în jumătate, adaugă sare pe partea de sus a lămâii și freacă toată chiuveta - inclusiv scurgerile și robinetele. Acidul citric din lămâie descompune petele, iar sarea curăță restul cu acțiunea sa abrazivă ușoară. La sfârșit clătește chiuveta.

Curățarea grătarului din curte

Au existat multe discuții cu privire la siguranța utilizării unei perii de sârmă pentru curățarea grătarului. Poți evita orice problemă folosind pur și simplu o lămâie și sare. Acest truc este cel mai eficient dacă grătarul este ușor cald, nu fierbinte. Folosind o furculiță cu mâner lung pentru siguranță, înfige o jumătate de lămâie în furculiță, adaugă sare și freacă grătarele grătarului. Mâncarea și crusta lipite ar trebui să se curețe după câteva frecări. Repetă pentru alimentele foarte lipite.

Îndepărtarea calcarului de pe ușile de duș

Curățarea reziduurilor de săpun (pete de apă dură) de pe ușile de duș pare întotdeauna o corvoadă uriașă, dar când folosești jumătatea de lămâie cu sare pentru a o freca, va fi curată în cel mai scurt timp. Ia niște mănuși și începe de la partea de sus a ușii de duș. Folosește lămâia cu sare și freacă până când ai acoperit întreaga ușă. Apoi clătește cu apă caldă. Residuurile de săpun nu se compară cu acest duo puternic de curățare.

Curățarea cafetierei

Dacă ai lucrat vreodată într-un restaurant, probabil cunoașteți acest truc cu coajă de lămâie pentru o cafetieră strălucitoare. Ia cafetiera pătată (asigură-te că nu este fierbinte), umple carafa cu gheață pe jumătate, adaugă lămâi tăiate în sferturi și puțină sare și rotește-o. Când obserți că petele dispar, clătește iar cafetiera este gata pentru următoarea preparare.

Lustruirea obiectelor din cupru, alamă și oțel

A avea vase de gătit din cupru în bucătărie sau figurine din alamă în birou poate fi un semn de bun gust dar ce se întâmplă când aceste obiecte se pătează? Lămâia și sarea pot lustrui cu ușurință obiectele metalice. Freacă-le puțin cu o jumătate de lămâie presărată cu sare, lasă amestecul să acționeze un minut sau două, apoi clătește Cuprul sau alama ar trebui să arate strălucitoare și noi după o uscare rapidă cu o lavetă din microfibră. Evită utilizarea pe obiecte de colecție valoroase deoarece abrazivitatea ușoară a sării poate deteriora metalele mai moi.

Îndepărtarea petelor de cafea și ceai de pe căni

Cana ta preferată este pătată de la mulți ani de cafea băută dimineața devreme? Nu-ți face griji. Presară puțină sare în ea, adaugă sucul unei lămâi și freacă cu o lavetă sau un burete moale. Ar trebui să vezi că acele pete dispar în cel mai scurt timp. Repetă ori de câte ori vezi că inelele încep să reapară pentru a păstra aspectul de nou al ceștii de cafea.

Curățarea tocătorului de resturi alimentare

La fel ca în cazul cafetierei, curățarea tocătorului de resturi alimentare poate fi îmbunătățită cu gheață, alături de lămâie și sare. Adaugă două lămâi tăiate în sferturi în tocătorul de resturi alimentare,gheață și aproximativ ½ cană de sare grunjoasă. Pune apă călduță în tocător până când totul a fost procesat. Repetă ori de câte ori tocătorul nu miroase prea proaspăt, potrivit yahoo.com.